46 минут назад
«Машины уехали ещё вчера, а воды уже четвертые сутки нет»
Жители Дачного считают, что над ними издеваются и уже не знают куда обратиться.
Вчера мы писали о том, что на Дачном в наступившем году из кранов не вылилось ни капли воды. Местные жители потратили первые дни наступившего года на бесплодные звонки в РВК «Липецк», где сначала даже отказывались признавать факт аварии.
Вчера после публикации GOROD48 сотрудники водоканала наконец-то согласились с наличием аварийной ситуации.
– Ремонтные машины вчера действительно приезжали, – рассказала GOROD48 Светлана, жительница улицы М.Светлова, – Пробыли они приблизительно до 15 часов, а затем уехали. Кому то из соседей вроде бы даже сказали, что аварию устранили. Но воды у нас как не было, так и нет.
Сегодня жители Дачного вновь сидят без элементарных удобств. По телефонам аварийной службы ничего вразумительного им не отвечают.
