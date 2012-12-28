Все новости
Общество
350
46 минут назад
15

«Машины уехали ещё вчера, а воды уже четвертые сутки нет»

Жители Дачного считают, что над ними издеваются и уже не знают куда обратиться.

Жители Дачного новогодние каникулы-2026 запомнят надолго. Холодной воды на многих улицах посёлка нет с новогодней ночи.

Вчера мы писали о том, что на Дачном в наступившем году из кранов не вылилось ни капли воды. Местные жители потратили первые дни наступившего года на бесплодные звонки в РВК «Липецк», где сначала даже отказывались признавать факт аварии.

Вчера после публикации GOROD48 сотрудники водоканала наконец-то согласились с наличием аварийной ситуации.

– Ремонтные машины вчера действительно приезжали, – рассказала GOROD48 Светлана, жительница улицы М.Светлова, – Пробыли они приблизительно до 15 часов, а затем уехали. Кому то из соседей вроде бы даже сказали, что аварию устранили. Но воды у нас как не было, так и нет.

Сегодня жители Дачного вновь сидят без элементарных удобств. По телефонам аварийной службы ничего вразумительного им не отвечают.
Нет воды
РВК
0
0
3
2
1

Комментарии (15)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
житель
5 минут назад
А что могут сделать слесари-пенсионеры? Молодёжь не пойдёт в грязи возиться.
Ответить
Самая дорогая
5 минут назад
вода так это про нас Тульская воронежская тамбовская области отдыхают им ни когда не угнаться за нами А вода то у нас практически везде техническая зато платим как за очищенную
Ответить
Идеолог капитализма
7 минут назад
Мы не отключаем тех, кто не платит. Мы включаем тем, кто платит.
Ответить
ПЕНСИОНЕР
8 минут назад
«Капитализм — это удивительная вера в то, что * поступки * людей, тем или иным образом, служат общему благу».
Ответить
Р
3 минуты назад
Не нужно путать капитализм и олигархию. У них налоги справедливые. А у нас рай для очень богатых.
Ответить
Гость
9 минут назад
Зато при повышении тарифов и по чему они такие высокие ссылаться на изношенность сетей. Но при этом не чего не делается уже какой год? КУДА УХОДЯТ ДЕНГИ ?????????
Ответить
Р
4 минуты назад
Деньги уходят в карман руководству рвк. Что не понятно то в виде премий и так далее
Ответить
Автохам
11 минут назад
Надо было думать где квартиры покупаете
Ответить
Сочувствую
15 минут назад
Всем жителям,особенно грудным детям и пожилым людям у кого нет помощи из вне.
Ответить
Елена
20 минут назад
Терпите, люди. Скоро лето. К нам наше лето обязательно придёт.
Ответить
Александр Н.
21 минуту назад
Пишите Бастрыкин,другого выхода нет и писать не только про воду,но и про полный бардак в нашем городе,довели до ручки.
Ответить
Мудрый
28 минут назад
Про воду можно забыть: главное, регулярно повышать тарифы на ЭТУ ВОДУ... Кому-то набиваются карманы,а контроля за расходованием средств нет, хотя проверяющих органов много....Главное,выдавить до последнего из советского наследия....Это сущность бизнеса....
Ответить
Еще комментарии
