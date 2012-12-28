Сегодня в Липецке: куда сходить повеселиться, в какую сумму обошлось липчанам празднование Нового года
сегодня, 11:54
В РВК «Липецк» сообщили, что приступили к ликвидации аварии на Дачном
Трое суток обращений в аварийную службу, жалоба на GOROD48 и оперативная бригада уже на месте.
- ул. М. Светлова 26, 29, 29а, 31, 31а;
- ул. Писарева, 2а, 4, 4/2, 4а, 6, 8, 8а, 12, 12а, 16, 35, 37;
- ул. Центральная, 6, 7, 8, 9, 9а, 10 ,11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19;
- ул. Ярославская 13, 19.
В частном секторе остаются без удобств жители улиц Варшавской, Дачной, Добровской, И.С.Бурлакова, М.Светлова, Олимпийской, Патриотической, Писарева, Постышева, Р.Зорге, Тихой, Ярославской.
Подвоз воды обещают организовать к дому на улице Светлова, 26.
После окончания ремонтных работ вода какое-то время может быть мутной. Справки по телефонам *6048, 236-048.
Ранее жители посёлка Дачный пожаловались в редакцию GOROD48 на отсутствие холодной воды прямо после новогодней ночи. Обращения в диспетчерскую 1 и 2 января ничего не дали, коммунальщики даже отрицали факт аварии. И вот на третьи сутки в РВК «Липецк» наконец-то признали проблему.
Комментарии