На улице Энгельса нашли труп мужчины
Происшествия
Врачи спасли кисть 11-летнему ребенку
Общество
Липчанина волнует упавший знак
Общество
Липецкие спасатели предупредили о сильном ветре и метели
Общество
«Ой, мамочки! Утонула в сапогах!»
Общество
Управляющую компанию оштрафовали на 170 000 рублей
Общество
Сегодня в Липецке: куда сходить повеселиться, в какую сумму обошлось липчанам празднование Нового года
Общество
В Липецкой области мокрый снег и до +2
Погода в Липецке
Новогоднее чудо – житель Грязинского района подарил сам себе банковскую карту знакомого
Происшествия
Здравствуй, праздник Новый год – жители Дачного третьи сутки без воды
Общество
«Ой, мамочки! Утонула в сапогах!»
Общество
Липчанина волнует упавший знак
Общество
Липецкие спасатели предупредили о сильном ветре и метели
Общество
Врачи спасли кисть 11-летнему ребенку
Общество
Сегодня в Липецке: куда сходить повеселиться, в какую сумму обошлось липчанам празднование Нового года
Общество
В РВК «Липецк» сообщили, что приступили к ликвидации аварии на Дачном
Общество
Новогоднее чудо – житель Грязинского района подарил сам себе банковскую карту знакомого
Происшествия
Здравствуй, праздник Новый год – жители Дачного третьи сутки без воды
Общество
В Липецкой области мокрый снег и до +2
Погода в Липецке
Лихачи на квадроцикле повредили автомобиль в Капитанщино
Происшествия
Общество
285
сегодня, 11:54
7

В РВК «Липецк» сообщили, что приступили к ликвидации аварии на Дачном

Трое суток обращений в аварийную службу, жалоба на GOROD48 и оперативная бригада уже на месте.

Коммунальщики сообщили, что до завершения ремонтных работ ограничат подачу холодной воды по адресам:

- ул. М. Светлова 26, 29, 29а, 31, 31а;
- ул. Писарева, 2а, 4, 4/2, 4а, 6, 8, 8а, 12, 12а, 16, 35, 37;
- ул. Центральная, 6, 7, 8, 9, 9а, 10 ,11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19;
- ул. Ярославская 13, 19.

В частном секторе остаются без удобств жители улиц Варшавской, Дачной, Добровской, И.С.Бурлакова, М.Светлова, Олимпийской, Патриотической, Писарева, Постышева, Р.Зорге, Тихой, Ярославской.

Подвоз воды обещают организовать к дому на улице Светлова, 26.

После окончания ремонтных работ вода какое-то время может быть мутной. Справки по телефонам *6048, 236-048.

Ранее жители посёлка Дачный пожаловались в редакцию GOROD48 на отсутствие холодной воды прямо после новогодней ночи. Обращения в диспетчерскую 1 и 2 января ничего не дали, коммунальщики даже отрицали факт аварии. И вот на третьи сутки в РВК «Липецк» наконец-то признали проблему.
Авария на сетях
РВК
Комментарии (7)

Сначала новые
не-а че
11 минут назад
Обещать, не значит жениться.
Ответить
По
26 минут назад
Пословице,обещанного три года ждут,а тут всего три дня.Мелочь какая.
Ответить
Правда
44 минуты назад
Может с похмелья перепутали куда ехали?
Ответить
пессимист
22 минуты назад
Знаки поотрывало,дороги замело ! Надеюсь у работяг зарплата нормальная - 60 тыс.?! Труд тяжелый,особенно зимой . Чужие косяки исправляют
Ответить
Максимилиан
51 минуту назад
Руководство рвк - на расчёт!!!
Ответить
Р
53 минуты назад
Уже вчера писали что они выехали, это только приехали что ли. Сутки ехали?
Ответить
Житель Дачного
9 минут назад
Да. Со вчерашнего утра едут. Только после статьи на Город 48 наконец-то доехали
Ответить
