Здравствуй, праздник Новый год – жители Дачного третьи сутки без воды

Удобства исчезли прямо в волшебную ночь.

Новый год стал грустным праздником для сотен жителей поселка Дачный. В редакцию GOROD48 обратились местные жители, которые рассказали, что в 2026 году ещё ни разу не видели в трубах холодной воды. Третьи сутки посёлок живёт без удобств.Проблемы начались прямо в волшебную ночь.– Вечером 31 декабря напор вдруг стал пропадать, – гневаются жильцы, – Струйка воды стала тонкой, словно ниточка, затем пропала и одна. Ни помыться, ни постирать, ни детям приготовить еду не можем!Жительница Дачного по имени Светлана рассказала, что с 1 января обзванивает коммунальные службы.– Десятки раз набирала на номер *6048, – утверждает женщина, – В первый день нового года мне отвечали, что это не авария, следовательно, нужно обращаться не к ним. А к кому? 2 января вообще ничего вразумительного не сказали, сегодня наконец-то обещали прислать бригаду. А воды как не было, так и нет.По словам Светланы, комфорт отсутствует практически во всём посёлке. Вода есть только на улице Центральной т.к. она расположена на территории бывшей воинской части, и у неё своё отдельное водоснабжение. Сегодня утром потекла вода в домах на улице Писарева, а остальные жители пока только мечтают об удобствах.