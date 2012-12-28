Сегодня в Липецке: куда сходить повеселиться, в какую сумму обошлось липчанам празднование Нового года
Новогоднее чудо – житель Грязинского района подарил сам себе банковскую карту знакомого
Здравствуй, праздник Новый год – жители Дачного третьи сутки без воды
Удобства исчезли прямо в волшебную ночь.
Проблемы начались прямо в волшебную ночь.
– Вечером 31 декабря напор вдруг стал пропадать, – гневаются жильцы, – Струйка воды стала тонкой, словно ниточка, затем пропала и одна. Ни помыться, ни постирать, ни детям приготовить еду не можем!
Жительница Дачного по имени Светлана рассказала, что с 1 января обзванивает коммунальные службы.
– Десятки раз набирала на номер *6048, – утверждает женщина, – В первый день нового года мне отвечали, что это не авария, следовательно, нужно обращаться не к ним. А к кому? 2 января вообще ничего вразумительного не сказали, сегодня наконец-то обещали прислать бригаду. А воды как не было, так и нет.
По словам Светланы, комфорт отсутствует практически во всём посёлке. Вода есть только на улице Центральной т.к. она расположена на территории бывшей воинской части, и у неё своё отдельное водоснабжение. Сегодня утром потекла вода в домах на улице Писарева, а остальные жители пока только мечтают об удобствах.
