сегодня, 16:34
Неудобные бразильцы и кимоно в подарок
Сборная Липецкой области выступила в международных соревнованиях по дзюдо.
В соревнованиях приняли участие 32 команды из 9 стран, в том числе Майами (США), Гаваны (Куба), Улан-Батора (Монголия), Пуатье (Франция), Афин (Греция), Любляны (Словения), Бразилиа (Бразилия), Ченджу (Южная Корея). Формат соревнований – «стенка на стенку», т.е. дзюдоисты разных весовых категорий встречаются друг с другом и ведётся сквозной счёт побед.
На групповой стадии наша команда одержала две победы: над соперниками из Челябинска и корейского города Чеджу. Затем липчане уступили борцам из Нальчика, но всё равно пробились в плей-офф со 2-го места в группе.
Правда, здесь соперницами нашей дружины оказались дзюдоисты из мощной команды Бразилии, упорный матч принёс победу латиноамериканцам – 13:11, а наши земляки завершили своё выступление.
Победительницей соревнований стала сборная подмосковного Щелково, второе места занял Нальчик, а третье Назрань и Санкт-Петербург, который в четвертьфинале выбил из турнира бразильцев.
Сборную Липецкой области представляли Фёдор Лупоносов, Аким Зотов, Егор Таньшин, Даниил Баландин, Максим Загорский, Егор Солопов, Артём Ларюшкин, Сергей Семынин, Иван Леонов и Назар Гуров. За достойное выступление каждый участник команлы получил в подарок от организаторов новенькое кимоно.
