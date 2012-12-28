Неудобные бразильцы и кимоно в подарок

Сборная Липецкой области выступила в международных соревнованиях по дзюдо.

Сборная Липецкой области приняла участие в «Битве городов» по дзюдо среди юношей до 18 лет в Академии единоборств федеральной территории «Сириус», созданной на месте Олимпийского парка и других спортивных объектов, построенных к Олимпиаде-2014 в Сочи.В соревнованиях приняли участие 32 команды из 9 стран, в том числе Майами (США), Гаваны (Куба), Улан-Батора (Монголия), Пуатье (Франция), Афин (Греция), Любляны (Словения), Бразилиа (Бразилия), Ченджу (Южная Корея). Формат соревнований – «стенка на стенку», т.е. дзюдоисты разных весовых категорий встречаются друг с другом и ведётся сквозной счёт побед.На групповой стадии наша команда одержала две победы: над соперниками из Челябинска и корейского города Чеджу. Затем липчане уступили борцам из Нальчика, но всё равно пробились в плей-офф со 2-го места в группе.Правда, здесь соперницами нашей дружины оказались дзюдоисты из мощной команды Бразилии, упорный матч принёс победу латиноамериканцам – 13:11, а наши земляки завершили своё выступление.Победительницей соревнований стала сборная подмосковного Щелково, второе места занял Нальчик, а третье Назрань и Санкт-Петербург, который в четвертьфинале выбил из турнира бразильцев.Сборную Липецкой области представляли Фёдор Лупоносов, Аким Зотов, Егор Таньшин, Даниил Баландин, Максим Загорский, Егор Солопов, Артём Ларюшкин, Сергей Семынин, Иван Леонов и Назар Гуров. За достойное выступление каждый участник команлы получил в подарок от организаторов новенькое кимоно.