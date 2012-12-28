Все новости
ПВО отражает атаку беспилотников
Происшествия
Над Липецкой областью сбили восемь беспилотников
Общество
Во время действия красного уровня в Липецке запускали салют
Общество
Внимание, угроза атаки БПЛА
Происшествия
Липецкая вечЁрка: жуткая авария, пострадавший от петарды и кто больше всех пьет
Общество
Автобус и легковушка столкнулись на площади Победы
Происшествия
Липецкая область снова под угрозой атаки БПЛА
Происшествия
Из-за аварии на Папина все же отключают воду
Общество
Пропавшая 68-летняя пенсионерка погибла
Происшествия
Новый год в Липецке: где отпраздновать, как будет работать транспорт, куда обращаться в экстренной ситуации
Общество
Победила «Дружба», гендиректор «Металлурга» – лучший бомбардир
Спорт
В новогодние праздники будет усилено патрулирование водоёмов
Общество
В Липецкой области – ракетная опасность
Общество
В Твери липецкой команде не хватило… баскетболистов
Спорт
Очередной триумф Петровича
Спорт
Тяжёлый девичий кулак дал сбой
Спорт
Снова объявлен красный уровень опасности
Общество
Неудобные бразильцы и кимоно в подарок
Спорт
Красный уровень опасности отменён, жёлтый сохраняется
Общество
Елецкий чемпион привёл к триумфу команду по самбо
Спорт
Спорт
102
сегодня, 16:34

Неудобные бразильцы и кимоно в подарок

Сборная Липецкой области выступила в международных соревнованиях по дзюдо.

Сборная Липецкой области приняла участие в «Битве городов» по дзюдо среди юношей до 18 лет в Академии единоборств федеральной территории «Сириус», созданной на месте Олимпийского парка и других спортивных объектов, построенных к Олимпиаде-2014 в Сочи.

В соревнованиях приняли участие 32 команды из 9 стран, в том числе Майами (США), Гаваны (Куба), Улан-Батора (Монголия), Пуатье (Франция), Афин (Греция), Любляны (Словения), Бразилиа (Бразилия), Ченджу (Южная Корея). Формат соревнований – «стенка на стенку», т.е. дзюдоисты разных весовых категорий встречаются друг с другом и ведётся сквозной счёт побед.

На групповой стадии наша команда одержала две победы: над соперниками из Челябинска и корейского города Чеджу. Затем липчане уступили борцам из Нальчика, но всё равно пробились в плей-офф со 2-го места в группе.

Правда, здесь соперницами нашей дружины оказались дзюдоисты из мощной команды Бразилии, упорный матч принёс победу латиноамериканцам – 13:11, а наши земляки завершили своё выступление.

Победительницей соревнований стала сборная подмосковного Щелково, второе места занял Нальчик, а третье Назрань и Санкт-Петербург, который в четвертьфинале выбил из турнира бразильцев.

Сборную Липецкой области представляли Фёдор Лупоносов, Аким Зотов, Егор Таньшин, Даниил Баландин, Максим Загорский, Егор Солопов, Артём Ларюшкин, Сергей Семынин, Иван Леонов и Назар Гуров. За достойное выступление каждый участник команлы получил в подарок от организаторов новенькое кимоно.
Дзюдо
