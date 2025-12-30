Победила «Дружба», гендиректор «Металлурга» – лучший бомбардир

Впервые игры новогоднего турнира прошли на главном поле региона.

Болельщики оценили такой сюрприз по достоинству и в невероятно трудной борьбе заняли почётное 3-е место.









Сборная болельщиков. Некоторые игроки школьного возраста









Победителем соревнований стала команда «Дружба», за которую сыграли новоиспечённый главный тренер «Металлурга» Сергей Хрипунков , спортивный директор Андрей Овчинников и генеральный директор Вадим Банных. Последний стал и лучшим бомбардиром турнира, забив 5 мячей.









Вадим Банных принимает поздравления

Второе место занял чемпион нескольких предыдущих розыгрышей липецкий «Сокол», выступающий в первенстве Липецкой области.









"Соколы" с призом за 2-е место

Приз лучшему игроку своей команды в составе дублёров «Металлурга» достался сотруднику пресс-службы «Металлурга» Михаилу Барбашину, что лишний раз говорит… о высоком уровне пресс-службы.









"Металлург" на этот раз не усердствовал и финишировал 5-м, дав порадоваться другим. На фото обладатель приза лучшего игрока команды Никита Панов и председатель Липецкой областной федерации футбола Дмитрий Павлов.

На Центральном стадионе прошёл IX новогодний турнир «Липецк – родина футбола», в котором приняли участие 6 команд, включая сборную болельщиков «Металлурга».Впервые игры прошли не на запасных полях, а прямо на главной арене стадиона, липецкая «торсида» первый раз в истории получила возможность сыграть на «намоленном» прямоугольнике, за событиями на котором привыкла лишь наблюдать. Это стало возможным, благодаря искусственного газона на поле в этом году.