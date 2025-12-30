Все новости
ПВО отражает атаку беспилотников
Происшествия
Над Липецкой областью сбили восемь беспилотников
Общество
Внимание, угроза атаки БПЛА
Происшествия
Автобус и легковушка столкнулись на площади Победы
Происшествия
Липецкая вечЁрка: жуткая авария, пострадавший от петарды и кто больше всех пьет
Общество
Во время действия красного уровня в Липецке запускали салют
Общество
Липецкая область снова под угрозой атаки БПЛА
Происшествия
Из-за аварии на Папина все же отключают воду
Общество
Новый год в Липецке: где отпраздновать, как будет работать транспорт, куда обращаться в экстренной ситуации
Общество
Пропавшая 68-летняя пенсионерка погибла
Происшествия
Улицы Липецка убирают 78 единиц техники
Общество
Победила «Дружба», гендиректор «Металлурга» – лучший бомбардир
Спорт
Липчан предостерегают от катания на горках: всего две официально признаны безопасными
Общество
В новогодние праздники будет усилено патрулирование водоёмов
Общество
Пропавшая 68-летняя пенсионерка погибла
Происшествия
В массовом ДТП в Елецком округе пострадали пять человек
Происшествия
В Липецкой области – ракетная опасность
Общество
Сегодня завершается сезон охоты на пернатую дичь
Общество
Очередной триумф Петровича
Спорт
Елецкий чемпион привёл к триумфу команду по самбо
Спорт
Спорт
282
сегодня, 15:05
6

Победила «Дружба», гендиректор «Металлурга» – лучший бомбардир

Впервые игры новогоднего турнира прошли на главном поле региона.

На Центральном стадионе прошёл IX новогодний турнир «Липецк – родина футбола», в котором приняли участие 6 команд, включая сборную болельщиков «Металлурга».

Впервые игры прошли не на запасных полях, а прямо на главной арене стадиона, липецкая «торсида» первый раз в истории получила возможность сыграть на «намоленном» прямоугольнике, за событиями на котором привыкла лишь наблюдать. Это стало возможным, благодаря искусственного газона на поле в этом году. 

Болельщики оценили такой сюрприз по достоинству и в невероятно трудной борьбе заняли почётное 3-е место.

photo_2025-12-30_15-23-21.jpg

Сборная болельщиков. Некоторые игроки школьного возраста

photo_2025-12-30_15-23-22.jpg

Главный тренер – специалист ФК «Металлург» по работе с болельщиками Геннадий Сапронов и лидер атак Кирилл Костюченко

Победителем соревнований стала команда «Дружба», за которую сыграли новоиспечённый главный тренер «Металлурга» Сергей Хрипунков, спортивный директор Андрей Овчинников и генеральный директор Вадим Банных. Последний стал и лучшим бомбардиром турнира, забив 5 мячей.

34.jpg

Вадим Банных принимает поздравления 

Второе место занял чемпион нескольких предыдущих розыгрышей липецкий «Сокол», выступающий в первенстве Липецкой области.

photo_2025-12-30_14-26-31.jpg

"Соколы" с призом за 2-е место

Приз лучшему игроку своей команды в составе дублёров «Металлурга» достался сотруднику пресс-службы «Металлурга» Михаилу Барбашину, что лишний раз говорит… о высоком уровне пресс-службы.

photo_2025-12-30_15-23-25.jpg

"Металлург" на этот раз не усердствовал и финишировал 5-м, дав порадоваться другим. На фото обладатель приза лучшего игрока команды Никита Панов и председатель Липецкой областной федерации футбола Дмитрий Павлов. 
Футбол
«Металлург»
Новогодний турнир
зимний футбол
2
0
0
2
1

Комментарии (6)

Сначала новые
Девятый
11 минут назад
Они "игроки" в футбол "хоть играть умеют?..
Ответить
Спрутс
15 минут назад
"Некоторый игроки". Гордость образования!
Ответить
да-уж
34 минуты назад
Илита, че.
Ответить
Липецк пишет
сегодня, 15:16
когда же играть в лиге будем на все 100?
Ответить
RUKA
56 минут назад
А сейчас на сколько играют?
Ответить
1
31 минуту назад
А сейчас на сколько играют? А сейчас мы топчемся...
Ответить
