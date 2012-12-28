«Металлург» определился с главным тренером

В клубе рассказали, что нужно для решения максимальных задач на сезон.

— Предварительно, на официальном уровне это формулируется так: место не ниже пятого. Но не нужно извращать мои слова и переворачивать, что «Металлург» будет бороться за пятое место. Это нижний предел. В пятёрке ведь разные есть места, включая первое. Мы — максималисты, поэтому и руководители, и тренеры, и футболисты должны стремиться только к первому месту. Насколько реально его занять? А вот это будет зависеть как раз от нашей работы со спонсорами. Если удастся увеличить бюджет, на что я лично очень надеюсь, то мы сможем весьма боеспособную команду.

Сегодня ФК «Металлург» объявил имя нового главного тренера. Им стал 43-летний липчанин Сергей Хрипунков.Хрипунков в 2001-02 и 2010-14 гг. выступал за «Металлург» на позиции полузащитника. Играл за «Спартак» (Тамбов), «Океан» (Находка), мини-футбольный «Липецк». Позже работал тренером в спортивной школе, возглавлял команды ЮФЛ, в уходящем году тренировал дублёров «Металлурга».В клубе объяснили выбор умением Хрипункова развивать молодёжь. Один из его воспитанников Максим Болдырев сейчас уже играет в РПЛ за тольяттинский «Акрон». Кроме того, «Металлург-М» под его руководством в 2025 году показал лучший результат по количеству набранных очков с момента возрождения команды в 2017 году.Укомплектован и тренерский штаб. Старшим тренером останется Евгений Фролов, заканчивавший минувший сезон во главе команды в приставкой «и.о.». Сохранили свои позиции тренер Алексей Рыбин и ответственный за физическую подготовку команды Александр Харин. А вот тренер вратарей у «Металлурга» новый, теперь им станет лучший игрок прошедшего сезона Александр Кобзев. При этом 37-летний мастер спорта не вешает перчатки на гвоздь, он станет играющим тренером вратарей.Сегодня гендиректор Вадим Банных дал интервью клубной пресс-службе, в котором рассказал о целях на сезон-2026. Причём в клубе опять говорят о максимальных задачах.Банных признал, что субсидия от областных властей на будущий год сократится, но поблагодарил губернатора Игоря Артамонова, его заместителей, председателя областного Совета Владимира Серикова и министра спорта Липецкой области Ксению Казакову за то, что нашли возможность поддержать «спорт №1» в регионе.— Сокращение не критическое — во всяком случае, не такое, которое мы бы не могли покрыть за счёт спонсоров, — отметил Вадим Банных. По его словам, уже в первых числах нового года клуб анонсирует одного из серьёзных спонсоров.