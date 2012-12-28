Экс-начальнику отдела Управления ветеринарии Анатолию Фалькову дали восемь лет за взятку в 340 000 рублей
Липецкая вечЁрка: липчанин вытащил детей из полыньи, рокировка в мэрии и три дня взаперти из-за лифта
Спорт
293
сегодня, 11:38
«Металлург» определился с главным тренером
В клубе рассказали, что нужно для решения максимальных задач на сезон.
Хрипунков в 2001-02 и 2010-14 гг. выступал за «Металлург» на позиции полузащитника. Играл за «Спартак» (Тамбов), «Океан» (Находка), мини-футбольный «Липецк». Позже работал тренером в спортивной школе, возглавлял команды ЮФЛ, в уходящем году тренировал дублёров «Металлурга».
В клубе объяснили выбор умением Хрипункова развивать молодёжь. Один из его воспитанников Максим Болдырев сейчас уже играет в РПЛ за тольяттинский «Акрон». Кроме того, «Металлург-М» под его руководством в 2025 году показал лучший результат по количеству набранных очков с момента возрождения команды в 2017 году.
Укомплектован и тренерский штаб. Старшим тренером останется Евгений Фролов, заканчивавший минувший сезон во главе команды в приставкой «и.о.». Сохранили свои позиции тренер Алексей Рыбин и ответственный за физическую подготовку команды Александр Харин. А вот тренер вратарей у «Металлурга» новый, теперь им станет лучший игрок прошедшего сезона Александр Кобзев. При этом 37-летний мастер спорта не вешает перчатки на гвоздь, он станет играющим тренером вратарей.
Сегодня гендиректор Вадим Банных дал интервью клубной пресс-службе, в котором рассказал о целях на сезон-2026. Причём в клубе опять говорят о максимальных задачах.
— Предварительно, на официальном уровне это формулируется так: место не ниже пятого. Но не нужно извращать мои слова и переворачивать, что «Металлург» будет бороться за пятое место. Это нижний предел. В пятёрке ведь разные есть места, включая первое. Мы — максималисты, поэтому и руководители, и тренеры, и футболисты должны стремиться только к первому месту. Насколько реально его занять? А вот это будет зависеть как раз от нашей работы со спонсорами. Если удастся увеличить бюджет, на что я лично очень надеюсь, то мы сможем весьма боеспособную команду.
Банных признал, что субсидия от областных властей на будущий год сократится, но поблагодарил губернатора Игоря Артамонова, его заместителей, председателя областного Совета Владимира Серикова и министра спорта Липецкой области Ксению Казакову за то, что нашли возможность поддержать «спорт №1» в регионе.
— Сокращение не критическое — во всяком случае, не такое, которое мы бы не могли покрыть за счёт спонсоров, — отметил Вадим Банных. По его словам, уже в первых числах нового года клуб анонсирует одного из серьёзных спонсоров.
1
0
0
1
3
Комментарии