ПВО отражает атаку беспилотников
Происшествия
34-летний водитель «ГАЗели» погиб под прицепом «КамАЗа»
Происшествия
Системный сбой: новоселы «Взлетного» задыхаются в канализационном смраде
Общество
Таксисту после ДТП на улице Циолковского помогали городские спасатели
Происшествия
Внимание, угроза атаки БПЛА
Происшествия
Автобус и легковушка столкнулись на площади Победы
Происшествия
Липецкая область снова под угрозой атаки БПЛА
Происшествия
Липецкая вечЁрка: жуткая авария, пострадавший от петарды и кто больше всех пьет
Общество
В ДТП на дороге Липецк-Чаплыгин участвовали ещё две машины
Происшествия
Над Липецкой областью сбили восемь беспилотников
Общество
Из-за аварии на Папина все же отключают воду
Общество
По улице Папина потекла река: обнаружена утечка на сетях водоснабжения
Общество
Во время действия красного уровня в Липецке запускали салют
Общество
На Московской завершена укладка асфальта: движение полностью открыто
Общество
Десять автомобилей попали в массовое ДТП на трассе «Дон» в Елецком округе
Происшествия
Ночью в Липецке горела баня
Происшествия
Липчан предостерегают от катания на горках: всего две официально признаны безопасными
Общество
53-летняя женщина потерялась у реки Матыра: её спасли полицейские
Происшествия
Пенсионерка вышла из дома в час ночи и пропала
Происшествия
Движение на месте массовой аварии на трассе «Дон» возобновлено
Происшествия
сегодня, 12:06
53-летняя женщина потерялась у реки Матыра: её спасли полицейские

Но женщина все же успела получить переохлаждение.

Полицейские спасли потерявшуюся у реки Матыра в селе Аннино Грязинского округа женщину.

«27 декабря в дежурную часть ОМВД России по Грязинскому району поступило сообщение о том, что женщина просит о помощи и находится в прибрежной зоне реки Матыра в районе сeла Аннино, но более точно свое местонахождение указать не смогла. Полицейские отправились на ее поиски. В качестве ориентира использовали единственную локацию, которую она смогла озвучить - поворот к сельскому магазину. Ситуация осложнялась темным временем суток, погодными условиями и усиливающимся морозом», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

Во время поисково-спасательной операции полицейские выкрикивали имя потерявшейся и пытались привлечь внимание женщины светом фонаря. Примерно через 30 минут они обнаружили туристическую палатку, в которой находилась 53-летняя женщина с признаками переохлаждения, рядом с ней была маленькая собака.

Женщину напоили горячем чаем и доставили в отдел полиции, а потом связались с родственниками. Оказалось, что женщина находится в непростой жизненной ситуации и тяжело переживает смерть мужа.
пропавшие без вести
Комментарии (2)

Лиза
6 минут назад
Здоровья женщине.
не-а че
54 минуты назад
Может родственники выгнали, если с палаткой ушла.
