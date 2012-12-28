53-летняя женщина потерялась у реки Матыра: её спасли полицейские

Но женщина все же успела получить переохлаждение.

В вашем браузере отключен JavaScript

Полицейские спасли потерявшуюся у реки Матыра в селе Аннино Грязинского округа женщину.«27 декабря в дежурную часть ОМВД России по Грязинскому району поступило сообщение о том, что женщина просит о помощи и находится в прибрежной зоне реки Матыра в районе сeла Аннино, но более точно свое местонахождение указать не смогла. Полицейские отправились на ее поиски. В качестве ориентира использовали единственную локацию, которую она смогла озвучить - поворот к сельскому магазину. Ситуация осложнялась темным временем суток, погодными условиями и усиливающимся морозом», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Во время поисково-спасательной операции полицейские выкрикивали имя потерявшейся и пытались привлечь внимание женщины светом фонаря. Примерно через 30 минут они обнаружили туристическую палатку, в которой находилась 53-летняя женщина с признаками переохлаждения, рядом с ней была маленькая собака.Женщину напоили горячем чаем и доставили в отдел полиции, а потом связались с родственниками. Оказалось, что женщина находится в непростой жизненной ситуации и тяжело переживает смерть мужа.