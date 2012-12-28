Все новости
Зима возвращается в Липецкую область
Погода в Липецке
В районах Сокола, Сырского и Коровино, части Левого берега отключат холодную воду
Общество
Житель Чувашии повадился оформлять микрозаймы на липчанина
Происшествия
«Летающая» девушка из Липецка превысила норматив 1-го разряда
Спорт
Мясо дорожает, овощи и бакалея дешевеют
Общество
Самый сильный ельчанин отличился в Сибири
Спорт
Желтый уровень в Липецкой области держался до половины шестого
Происшествия
Липецкие легкоатлеты собрали в столице призы олимпийцев ЦСКА
Спорт
Сегодня в Липецке: самые популярные подарки на Новый год, что будет с зарплатами в 2026 году
Общество
Улицы Липецка расчищают от снега больше 80-ти единиц спецтехники
Общество
Общество
142
29 минут назад
3

Улицы Липецка расчищают от снега больше 80-ти единиц спецтехники

Мэрия сообщает, что все магистрали города обработаны противогололедными материалами.

Снегопад продолжался всю ночь и не прекращается до сих пор. По данным мэрии, улицы города расчищают свыше 80-ти единиц спецтехники, в том числе 34 наемных, и 150 дворников.

«Противогололедные материалы нанесены на все магистрали и на около 30% внутриквартальных проездов. По состоянию на 08:00, подметание выполнено на 80% основных дорог областного центра. Работы продолжаются», — рассказали в администрации Липецка.

снегопад
0
0
0
0
0

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Водитель автобуса
6 минут назад
Нормально почистили, молодцы!
Ответить
???????
16 минут назад
Где они??? ВСЁ нечищенное! Весь город! Соборную вылизывают, что ли?
Ответить
Сергей
19 минут назад
Нам вообще без разницы сколько единиц расчищает- просто должно быть чисто. А там хоть одной.
Ответить
