Улицы Липецка расчищают от снега больше 80-ти единиц спецтехники

Снегопад продолжался всю ночь и не прекращается до сих пор. По данным мэрии, улицы города расчищают свыше 80-ти единиц спецтехники, в том числе 34 наемных, и 150 дворников.«Противогололедные материалы нанесены на все магистрали и на около 30% внутриквартальных проездов. По состоянию на 08:00, подметание выполнено на 80% основных дорог областного центра. Работы продолжаются», — рассказали в администрации Липецка.