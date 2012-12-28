Сегодня в Липецке: самые популярные подарки на Новый год, что будет с зарплатами в 2026 году
Общество
142
29 минут назад
3
Улицы Липецка расчищают от снега больше 80-ти единиц спецтехники
Мэрия сообщает, что все магистрали города обработаны противогололедными материалами.
«Противогололедные материалы нанесены на все магистрали и на около 30% внутриквартальных проездов. По состоянию на 08:00, подметание выполнено на 80% основных дорог областного центра. Работы продолжаются», — рассказали в администрации Липецка.
