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сегодня, 09:20

«Тот самый Липецк»: через тернии к звездам

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#Тот самый Липецк #а знаете ли вы что
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В очередном выпуске видеоприложения к рубрике «А знаете ли вы….» мы продолжаем рассказ об истории Липецка и известных горожанах. В этом выпуске к нам присоединился ведущий научный сотрудник института истории естествознания и техники имени С.И. Вавилова РАН, кандидат географических наук Геннадий Аксёнов.

Вместе с ним мы расскажем:

— О липецком преподавателе — создателе учения космизма, трудами которого вдохновлялся Циолковский;

— Как садовод Быханов издал анонимные астрономические наблюдения, которые через много лет поразили Сергея Павловича Королёва;

— Где в Липецке находилась Шалопаевка;

— И как вели себя липчане перед курортниками.
1 424
#Тот самый Липецк #а знаете ли вы что
4

Комментарии (1)

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Алоизий

32 минуты назад
Спасибо. Традиционно интересно и полезно. И точно. Про липчан, про Уваркин металлолом, про отсутствие центра и смысла застройки в городе. Всё в десятку!
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