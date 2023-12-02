сегодня, 09:20
«Тот самый Липецк»: через тернии к звездам
В очередном выпуске видеоприложения к рубрике «А знаете ли вы….» мы продолжаем рассказ об истории Липецка и известных горожанах. В этом выпуске к нам присоединился ведущий научный сотрудник института истории естествознания и техники имени С.И. Вавилова РАН, кандидат географических наук Геннадий Аксёнов.
— О липецком преподавателе — создателе учения космизма, трудами которого вдохновлялся Циолковский;
— Как садовод Быханов издал анонимные астрономические наблюдения, которые через много лет поразили Сергея Павловича Королёва;
— Где в Липецке находилась Шалопаевка;
— И как вели себя липчане перед курортниками.
Алоизий