«Тот самый Липецк»: через тернии к звездам

В очередном выпуске видеоприложения к рубрике «А знаете ли вы….» мы продолжаем рассказ об истории Липецка и известных горожанах. В этом выпуске к нам присоединился ведущий научный сотрудник института истории естествознания и техники имени С.И. Вавилова РАН, кандидат географических наук Геннадий Аксёнов.

Вместе с ним мы расскажем:



— О липецком преподавателе — создателе учения космизма, трудами которого вдохновлялся Циолковский;



— Как садовод Быханов издал анонимные астрономические наблюдения, которые через много лет поразили Сергея Павловича Королёва;



— Где в Липецке находилась Шалопаевка;



— И как вели себя липчане перед курортниками.