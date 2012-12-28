39-летнего водителя «Скании» осудили за ДТП, в котором погибла 11-летняя девочка и ее 33-летний отец
В следующем году 100 семьям с детьми доплатят за съем жилья
Траты областного бюджета на такие выплаты составят почти 20 миллионов рублей.
GOROD48 уже рассказывал, что законопроект предполагает компенсацию за найм квартир молодым семьям, не имеющим собственного жилья. При рождении первого ребенка, пока ему не исполнится три года, компенсация составит 50% фактических расходов на найм, но не более 15 000 рублей. При рождении второго и последующих детей — 75% арендной платы, но не более 20 000 рублей.
Разработчики законопроекта предположили, что в 2026 году такой мерой поддержки воспользуются 100 семей, и заложили на выплату 19 800 000 бюджетных рублей. Далее, по их мнению, популярность социальной меры будет расти, и на 2027 год запланировано 23 760 000 рублей на 120 семей, а на 2028 год — 27 720 000 для 140 семей.
— Эта мера поддержки рассчитана до 31 декабря 2028 года, но если она будет популярной, мы ее продолжим, — рассказал региональный министр социальной политики Татьяна Андреева.
В Липецкой области уже действовал подобный закон, однако компенсацию за найм по нему могли подучить только малоимущие семьи, в которых росли не менее двух детей. Причем сельские жители могли рассчитывать дополнительно только на 500 рублей в месяц, а горожане — на 3 000 рулей.
В новом законе количество возможных получателей льготы расширено. Компенсацию могут получить все семьи с детьми в независимости от их доходов.
