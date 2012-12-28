Все новости
39-летнего водителя «Скании» осудили за ДТП, в котором погибла 11-летняя девочка и ее 33-летний отец
Происшествия
На Опытной подростки разгромили почтовые ящики: на родителей составлены протоколы
Происшествия
Два человека погибли ночью в пожаре на проспекте Победы
Происшествия
Свыше 97 тысяч липчан ограничены в праве выезда за границу
Общество
Погибшим в пожаре мужчинам — 44 и 33 года
Происшествия
Липецкая вечЁрка: видео аварии на Папина, заочный приговор убийце и 4,8 млрд за обновление трамвайной сети
Общество
Арестован обокравший пять дачных домиков липчанин
Происшествия
Пустырь между «Елецким» и Сырским Рудником осветит компания «ЛСКОМ»
Общество
На площади Мира в столкновении с грузовиком пострадал водитель легкового автомобиля
Происшествия
На модернизацию липецкого трамвая из городского бюджета потрачено 4,8 млрд рублей
Общество
Оказывается, такси в Липецкой области — очень дешёвое
Общество
В Липецке полностью закрыты уже девять школ
Общество
Сказ о лестнице и проклятом бугре
Общество
Герой России и бывший министр могут стать Почетными гражданами Липецкой области
Общество
63-летнего липчанина убило наледью: хозяйку балкона ждёт суд
Происшествия
Погибшим в пожаре мужчинам — 44 и 33 года
Происшествия
63-летняя жительница Тулы приехала в гости в Липецк и неделю общалась с мошенниками
Происшествия
60-летняя липчанка нарвалась на мошенников при покупке стройматериалов
Происшествия
В следующем году 100 семьям с детьми доплатят за съем жилья
Общество
«Никто у нас на столах не танцует и бюстгальтерами не машет! Речь идет о войне за парковку»
Общество
Общество
117
39 минут назад
1

В следующем году 100 семьям с детьми доплатят за съем жилья

Траты областного бюджета на такие выплаты составят почти 20 миллионов рублей.

Сегодня комитет по науке, образованию, культуре, спорту, делам семьи и молодежи Липецкого областного Совета рассмотрел законопроект «Об отдельных вопросах поддержки молодых семей, имеющих детей».

GOROD48 уже рассказывал, что законопроект предполагает компенсацию за найм квартир молодым семьям, не имеющим собственного жилья. При рождении первого ребенка, пока ему не исполнится три года, компенсация составит 50% фактических расходов на найм, но не более 15 000 рублей. При рождении второго и последующих детей — 75% арендной платы, но не более 20 000 рублей.

Разработчики законопроекта предположили, что в 2026 году такой мерой поддержки воспользуются 100 семей, и заложили на выплату 19 800 000 бюджетных рублей. Далее, по их мнению, популярность социальной меры будет расти, и на 2027 год запланировано 23 760 000 рублей на 120 семей, а на 2028 год — 27 720 000 для 140 семей.

— Эта мера поддержки рассчитана до 31 декабря 2028 года, но если она будет популярной, мы ее продолжим, — рассказал региональный министр социальной политики Татьяна Андреева.

В Липецкой области уже действовал подобный закон, однако компенсацию за найм по нему могли подучить только малоимущие семьи, в которых росли не менее двух детей. Причем сельские жители могли рассчитывать дополнительно только на 500 рублей в месяц, а горожане — на 3 000 рулей.

В новом законе количество возможных получателей льготы расширено. Компенсацию могут получить все семьи с детьми в независимости от их доходов.
льготы
облсовет
0
0
0
2
2

Комментарии (1)

справедливая
18 минут назад
а почему сельским 500р а горожанам 3000р сельские не люди....
Ответить
Экономика
По стартовым показателям бюджет Липецка-2026 год мало чем отличается от бюджета-2025
Общество
10 «управляшек» в Липецке до сих пор не имеют паспортов готовности к зиме
Общество
На Петровском спуске запустили зимний фонтан
Общество
Комплексное обновление систем коммунальной инфраструктуры Липецка обсчитали в 60 миллиардов рублей
Культура
«Турандот» с грузинско-армянским разливом»: в театре Толстого ставят «Хануму»
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
В Нижнем парке наконец-то открыта детская площадка за 28,4 млн рублей
Общество
Бывший главный строитель елецкой мэрии попал под уголовное дело
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
