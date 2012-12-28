На 12 улицах и в трех садоводчествах отключат электричество.



25 декабря света также не будет в Плеханово, Сселках, на Матырском водохранилище, сообщили в энергокомпании.С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 3, 5 по улице 6-1 Гвардейской Дивизии, № 4 по улице Жуковского, №№ 11, 12, 13, 14 по улице Коммунистической, №№ 5, 6, 7 по улице Краснозаводской, № 3 по улице 78-й Квадрат, №№ 99, 101, 119 по улице Первомайской, № 12 по Воронежскому шоссе, №№ 26, 90, 90/1, 90/2, 92, 94, 96, 102 по улице Ударников, № 2 по Елецкому шоссе, №№ 30б, 30е, 32а, 34 по улице Московской, № 2 по улице Кузнечной, обесточат улицу Белянского, 19-й микрорайон, села Плеханово, Сселки, Грязинский район, район Матырского водохранилища, садоводчества «Мечта», «Надежда», «Тепличное».