Липчанка получила уведомление о коммунальном долге в 15 тысяч рублей. Оказалось, что это техническая ошибка.

Жительница дома № 3 по улице Василия Саунина Ирина получила досудебное требование от компании «Р.О.С.ДОЛГ» об уплате госпошлины 2 000 рублей и задолженности 14 266 рублей за коммунальные услуги. Однако долгов, как уверяет Ирина у нее нет. К тому же в графе фамилия значилось «неизвестное лицо», а номер лицевого счета был чужой.«Не знаю что и делать. Подозреваю, что стала жертвой какой-то мошеннической схемы. <…> Якобы долг за 16 месяцев. Ни квитанций, ни каких-то требований по оплате лицевого счета ранее не поступало. Телефон, указанный в претензии, недействителен, УК объяснений не дает <…> Специально прислали под Новый год, так как, думаю, расчёт на то, что перед Новым годом народ не будет разбираться во избежание блокировки счетов перед новогодними каникулами», — рассказала Ирина GOROD48.Дом Ирины обслуживает УК «КИТ». В управляющей компании GOROD48 рассказали, что произошла техническая ошибка, и коллекторская компания прислала претензии добросовестным плательщикам. УК «КИТ» пообещала разобраться со случившимся — тем, кто получил такие уведомления, а долгов не имеет, ничего делать не надо, требование можно просто выбросить.