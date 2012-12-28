После звонка от «оператора сотовой связи» 19-летний липчанин лишился почти полумиллиона рублей
«Подозреваю, что стала жертвой какой-то мошеннической схемы»
Липчанка получила уведомление о коммунальном долге в 15 тысяч рублей. Оказалось, что это техническая ошибка.
«Не знаю что и делать. Подозреваю, что стала жертвой какой-то мошеннической схемы. <…> Якобы долг за 16 месяцев. Ни квитанций, ни каких-то требований по оплате лицевого счета ранее не поступало. Телефон, указанный в претензии, недействителен, УК объяснений не дает <…> Специально прислали под Новый год, так как, думаю, расчёт на то, что перед Новым годом народ не будет разбираться во избежание блокировки счетов перед новогодними каникулами», — рассказала Ирина GOROD48.
Дом Ирины обслуживает УК «КИТ». В управляющей компании GOROD48 рассказали, что произошла техническая ошибка, и коллекторская компания прислала претензии добросовестным плательщикам. УК «КИТ» пообещала разобраться со случившимся — тем, кто получил такие уведомления, а долгов не имеет, ничего делать не надо, требование можно просто выбросить.
