В Липецкой области объявлена ракетная опасность
Происшествия
Ракетная опасность миновала
Происшествия
На трассе «Дон» в столкновении трех машин погиб 62-летний водитель
Происшествия
Неизвестная течь образовалась в микрорайоне ЛТЗ
Общество
Источник течи канализационных стоков на Тракторном нашли: это результат серьезной аварии
Происшествия
Туда не ходят самолеты и не летают поезда, осталось только разобраться, куда
Неделя 48
В Липецкой области небольшой мокрый снег и до +2
Погода в Липецке
В Данкове автослесарь продал автомобиль клиента
Происшествия
В районе Дикого отключат холодную воду
Общество
МЧС предупреждает о тумане
Общество
Неизвестная течь образовалась в микрорайоне ЛТЗ
Общество
В Липецкой области объявлена ракетная опасность
Происшествия
Ракетная опасность миновала
Происшествия
Источник течи канализационных стоков на Тракторном нашли: это результат серьезной аварии
Происшествия
На трассе «Дон» в столкновении трех машин погиб 62-летний водитель
Происшествия
В Данкове автослесарь продал автомобиль клиента
Происшествия
МЧС предупреждает о тумане
Общество
Ещё один липчанин «уничтожил» «Липецк»
Спорт
Липецкий силач изобрёл новый уникальный трюк
Спорт
В районе Тракторного из-за аварии экстренно отключили холодную воду
Общество
Спорт
264
сегодня, 11:25
3

Липецкий силач изобрёл новый уникальный трюк

Перед этим спортсмен изучил много литературы, а теперь хочет назвать приём своим именем.

Теперь наряду с «жимом Арнольда» (Шварценеггера), «сальто Моор-Знаменского» (сальто с двумя гирями), «пирамидой Дикуля» в силовом спорте появится трюк имени известного липецкого атлета Владислава Комарова.

Комаров при собственном весе 82 кг выполняет рывок 50-килограммовой штанги одной рукой и, удерживая её в верхней точке, поднимает с поля легкоатлетическое ядро стандартного веса 7 килограммов 257 граммов, вертит его в руке и затем фиксирует два снаряда вверху.

Поднять штангу одной рукой – это умение не для «простых смертных». А для удержания ядра требуется сила кисти и пальцев – ого-го! Даже по отдельности эти элементы выполнить сложно, в Владислав решил их объединить.

– Перелопатил литературу и весь Интернет, нигде не нашёл чтобы этот трюк выполняли силачи XIX, XX веков или современности. Всегда хотел сделать что-то своё, эксклюзивное, - призныётся 48-летний атлет.

Теперь Комаров рассчитывает, что трюк назовут его именем и, вероятно, будет его официально регистрировать.

Липчанин – основатель Школы силовых трюков, обучает учеников в Спортивно-туристском центре Липецкой области. Трижды занесён в «Книгу рекордов России», мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу и мастер спорта России по тяжелой атлетике. Известен тем, что умеет выполнять невероятные силовые номера – разрывает подковы, гнёт руками гвозди. Недавно на фестивале «Мусаткин двор» носил по подиуму девушку на одной руке, а второй выполнял жим гири – трюк из репертуара дореволюционных цирковых атлетов, ныне являющийся редкостью.
Владислав Комаров
силовые трюки
Комментарии (3)

Мизантроп
32 минуты назад
А зачем это?
Си
38 минут назад
Смотрел смотрел, думал он ими жонглировать начнёт...
селянин
48 минут назад
Круто! Главное, не обращай внимание на хейтеров.
