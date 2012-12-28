Источник течи канализационных стоков на Тракторном нашли: это результат серьезной аварии
Липецкий силач изобрёл новый уникальный трюк
Перед этим спортсмен изучил много литературы, а теперь хочет назвать приём своим именем.
Комаров при собственном весе 82 кг выполняет рывок 50-килограммовой штанги одной рукой и, удерживая её в верхней точке, поднимает с поля легкоатлетическое ядро стандартного веса 7 килограммов 257 граммов, вертит его в руке и затем фиксирует два снаряда вверху.
Поднять штангу одной рукой – это умение не для «простых смертных». А для удержания ядра требуется сила кисти и пальцев – ого-го! Даже по отдельности эти элементы выполнить сложно, в Владислав решил их объединить.
– Перелопатил литературу и весь Интернет, нигде не нашёл чтобы этот трюк выполняли силачи XIX, XX веков или современности. Всегда хотел сделать что-то своё, эксклюзивное, - призныётся 48-летний атлет.
Теперь Комаров рассчитывает, что трюк назовут его именем и, вероятно, будет его официально регистрировать.
Липчанин – основатель Школы силовых трюков, обучает учеников в Спортивно-туристском центре Липецкой области. Трижды занесён в «Книгу рекордов России», мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу и мастер спорта России по тяжелой атлетике. Известен тем, что умеет выполнять невероятные силовые номера – разрывает подковы, гнёт руками гвозди. Недавно на фестивале «Мусаткин двор» носил по подиуму девушку на одной руке, а второй выполнял жим гири – трюк из репертуара дореволюционных цирковых атлетов, ныне являющийся редкостью.
