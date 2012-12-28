Все новости
Спорт
201
22 минуты назад

Гнул лопату в трубу и поднимал одной рукой девушку вместо гири

Известный силач продемонстрировал липчанам умопомрачительные трюки.

Едва ли не самой зрелищной частью этнофестиваля «Мусаткин двор» на липецком Городище стало выступление основателя Школы силовых трюков Владислава Комарова.

48-летний мастер спорта по тяжелой атлетике, трижды занесённый в «Книгу рекордов России», продемонстрировал запредельные возможности. Так, металлический штык от совковой лопаты он голыми руками буквально согнул в трубочку за несколько секунд. Комаров продемонстрировал нетрадиционные приёмы подъема гири, которые вряд ли под силу «простому смертному», одним дыханием разорвал в клочья резиновую грелку.

- Самый крутой из представленных трюков – нести на одной руке девушку, а другой поднимать гирю. И всё это в движении – с проходом по сцене. Такой номер раньше входил в репертуар ведущих советских цирков, но и там его исполняли только избранные, - гордится спортсмен.

В роли ассистентки выступила ученица Комарова Снежана Белячкова. Девушка тоже оказалась не лыком шита: на глазах притихшей публики она руками разорвала колоду карт, что требует невероятной силы запястьев и пальцев.


Выступление Белячковой

А ещё один воспитанник «Школы силовых трюков» Владислав Шатилов руками переломил на две части 400-милиметровый гвоздь.


Гвоздь был обречён

Сам Владислав Комаров занимается силовыми видами спорта всю жизнь. В какой-то момент ему стало скучно просто поднимать штангу или сотни раз подбрасывать вверх тяжеленые гири. И он перешёл к трюкам.

12.jpg

На фестивале у Комарова и его учеников была солидная группа персональных болельщиков, в которую вошли многократный рекордсмен мира Николай Грачёв («Коля Домкрат»), не нуждающийся в представлениях среди липецких силачей экс-чемпион и человек-праздник Сергей Лысенков. С такой поддержкой даже самые сложные трюки исполнять гораздо веселее.

я5.jpg

Фото и видео из архива спортсменов, предоставлено командой Владислава Комарова.
Владислав Комаров
силовые трюки
