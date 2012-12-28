Сегодня в Липецке: интеллектуальные игры на трезвую голову, выгоревших липчан заменят на работе
Гнул лопату в трубу и поднимал одной рукой девушку вместо гири
Известный силач продемонстрировал липчанам умопомрачительные трюки.
48-летний мастер спорта по тяжелой атлетике, трижды занесённый в «Книгу рекордов России», продемонстрировал запредельные возможности. Так, металлический штык от совковой лопаты он голыми руками буквально согнул в трубочку за несколько секунд. Комаров продемонстрировал нетрадиционные приёмы подъема гири, которые вряд ли под силу «простому смертному», одним дыханием разорвал в клочья резиновую грелку.
- Самый крутой из представленных трюков – нести на одной руке девушку, а другой поднимать гирю. И всё это в движении – с проходом по сцене. Такой номер раньше входил в репертуар ведущих советских цирков, но и там его исполняли только избранные, - гордится спортсмен.
В роли ассистентки выступила ученица Комарова Снежана Белячкова. Девушка тоже оказалась не лыком шита: на глазах притихшей публики она руками разорвала колоду карт, что требует невероятной силы запястьев и пальцев.
Выступление Белячковой
А ещё один воспитанник «Школы силовых трюков» Владислав Шатилов руками переломил на две части 400-милиметровый гвоздь.
Гвоздь был обречён
Сам Владислав Комаров занимается силовыми видами спорта всю жизнь. В какой-то момент ему стало скучно просто поднимать штангу или сотни раз подбрасывать вверх тяжеленые гири. И он перешёл к трюкам.
На фестивале у Комарова и его учеников была солидная группа персональных болельщиков, в которую вошли многократный рекордсмен мира Николай Грачёв («Коля Домкрат»), не нуждающийся в представлениях среди липецких силачей экс-чемпион и человек-праздник Сергей Лысенков. С такой поддержкой даже самые сложные трюки исполнять гораздо веселее.
Фото и видео из архива спортсменов, предоставлено командой Владислава Комарова.
