Гнул лопату в трубу и поднимал одной рукой девушку вместо гири

Известный силач продемонстрировал липчанам умопомрачительные трюки.

В вашем браузере отключен JavaScript

В вашем браузере отключен JavaScript

В вашем браузере отключен JavaScript

Сам Владислав Комаров занимается силовыми видами спорта всю жизнь. В какой-то момент ему стало скучно просто поднимать штангу или сотни раз подбрасывать вверх тяжеленые гири. И он перешёл к трюкам.









На фестивале у Комарова и его учеников была солидная группа персональных болельщиков, в которую вошли многократный рекордсмен мира Николай Грачёв («Коля Домкрат»), не нуждающийся в представлениях среди липецких силачей экс-чемпион и человек-праздник Сергей Лысенков. С такой поддержкой даже самые сложные трюки исполнять гораздо веселее.









Едва ли не самой зрелищной частью этнофестиваля «Мусаткин двор» на липецком Городище стало выступление основателя Школы силовых трюков Владислава Комарова.48-летний мастер спорта по тяжелой атлетике, трижды занесённый в «Книгу рекордов России», продемонстрировал запредельные возможности. Так, металлический штык от совковой лопаты он голыми руками буквально согнул в трубочку за несколько секунд. Комаров продемонстрировал нетрадиционные приёмы подъема гири, которые вряд ли под силу «простому смертному», одним дыханием разорвал в клочья резиновую грелку.- Самый крутой из представленных трюков – нести на одной руке девушку, а другой поднимать гирю. И всё это в движении – с проходом по сцене. Такой номер раньше входил в репертуар ведущих советских цирков, но и там его исполняли только избранные, - гордится спортсмен.В роли ассистентки выступила ученица Комарова Снежана Белячкова. Девушка тоже оказалась не лыком шита: на глазах притихшей публики она руками разорвала колоду карт, что требует невероятной силы запястьев и пальцев.А ещё один воспитанник «Школы силовых трюков» Владислав Шатилов руками переломил на две части 400-милиметровый гвоздь.