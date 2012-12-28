Режим воздушной опасности действовал всю ночь: над Липецкой областью сбиты два беспилотника
В Липецкой области объявлена ракетная опасность
В городе звучат сирены предупреждения.
В Липецке, городах области и муниципальных округах звучат сирены.
Жителям региона рекомендуется взять документы, вещи первой необходимости, лекарства, небольшой запас воды и питания. Помочь собраться детям и близким и укрыться в ближайшем безопасном месте - приспособленном для укрытия подземном помещении или у несущей стены подальше от окон.
Если вы на улице или в транспорте:
– покиньте транспорт
– укройтесь в ближайшем здании, паркинге, подземном переходе, укрытии.
Оставайтесь в безопасном месте до отбоя сигнала «Ракетная опасность».
