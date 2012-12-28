Все новости
Столкновение машин на проспекте Победы попало на видео
Происшествия
В Липецкой области объявлена ракетная опасность
Происшествия
Режим воздушной опасности действовал всю ночь: над Липецкой областью сбиты два беспилотника
Происшествия
Пенсионерка потеряла 1,4 миллиона рублей в результате общения с мошенниками
Происшествия
На трассе «Дон» в столкновении трех машин погиб 62-летний водитель
Происшествия
Неизвестная течь образовалась в микрорайоне ЛТЗ
Общество
Выходные в Липецке: главная ёлка города, старт новогодних утренников, музыка Рихарда Вагнера
Общество
Желтый уровень объявлен в области
Происшествия
Внимание! Красный уровень
Общество
В Липецкой области небольшой мокрый снег и до +2
Погода в Липецке
Пенсионерка потеряла 1,4 миллиона рублей в результате общения с мошенниками
Происшествия
Неизвестная течь образовалась в микрорайоне ЛТЗ
Общество
Столкновение машин на проспекте Победы попало на видео
Происшествия
На трассе «Дон» в столкновении трех машин погиб 62-летний водитель
Происшествия
В районе Дикого отключат холодную воду
Общество
В Липецкой области объявлена ракетная опасность
Происшествия
Источник течи канализационных стоков на Тракторном нашли: это результат серьезной аварии
Происшествия
МЧС предупреждает о тумане
Общество
Ракетная опасность миновала
Происшествия
В Липецкой области небольшой мокрый снег и до +2
Погода в Липецке
Происшествия
4529
сегодня, 21:33
6

В Липецкой области объявлена ракетная опасность

В городе звучат сирены предупреждения.

Экстренные службы распространили предупреждение: «Внимание! Ракетная опасность на территории Липецкой области».

В Липецке, городах области и муниципальных округах звучат сирены.

Жителям региона рекомендуется взять документы, вещи первой необходимости, лекарства, небольшой запас воды и питания. Помочь собраться детям и близким и укрыться в ближайшем безопасном месте - приспособленном для укрытия подземном помещении или у несущей стены подальше от окон.

Если вы на улице или в транспорте: 

– покиньте транспорт 

– укройтесь в ближайшем здании, паркинге, подземном переходе, укрытии. 

Оставайтесь в безопасном месте до отбоя сигнала «Ракетная опасность».
Комментарии (6)

Уже отбой
27 минут назад
Слава нашей ПВО!
Наталья
30 минут назад
Запретите петарды и салюты! Это не шутка!
Тыква
31 минуту назад
Миновало
Однако
45 минут назад
Дела...
На улице
сегодня, 21:48
40 лет Октября возле домов 45-47, во время "ракетной опасности" , кто то пускает салют, ну это как вообще назвать? Проверку проведите по камерам с домов сотрудники МВД !
Себя проверь
49 минут назад
А на что проверять?
