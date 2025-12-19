Все новости
Общество
524
сегодня, 11:51
6

«А где же чугунные перила?»

Липчане интересуются, когда на Плехановском мосту появится обещанная ограда из металлического сплава.

В редакцию GOROD48 прислали фотографии моста на Плехановском спуске, и спросили, что за металлические столбы вмурованы на его стороне у Городища?

— Это что, опоры под ограду? А где же обещанная мэром чугунная? И почему на второй стороне моста, у Комсомольского пруда, до сих пор стоит ограда из пластика?

f2240f2a-bd55-48b9-9a73-4825e5c1cee1.jpg+2025-12-19-11.28.04+niz.jpg

Выяснилось, что бдительный липчанин принял за новые опоры ограды еще не демонтированные столбы ограждений строительной площадки. Как только их уберут, за дело возьмется ООО «Строительная компания «Липецк», которая обязалась за 5,6 миллиона рублей изготовить 38 столбов и 33 секции из литого чугуна, провести пескоструйную и дробеметную обработку отливок, покрыть их грунтовкой, покрасить и собрать новое ограждение на мосту. Это случится на следующей неделе.

Так как построившая вместо старого моста новый компания «Уваровская ПМК» сдала работу более чем на месяц позже обозначенного контрактом срока, то и СК «Липецк» не сумел установить чугунные перила в срок до 10 декабря.

Напомним, что летом глава Липецка Роман Ченцов заявил, что для сохранения исторического облика центра города нужно вернуть на мост чугунные перила (прежнюю чугунную ограду, демонтированную строителями в октябре прошлого года, в управлении главного смотрителя обещали отреставрировать и вернуть назад, но, очевидно, что-то пошло не так).

Реконструкция моста 1956 года постройки на Плехановском спуске обошлась городскому бюджету в 191,1 млн рублей без учета цены чугунной ограды.
Плехановский мост
Комментарии (6)

666
51 минуту назад
Походу чугун уже на даче
Ответить
от туда
51 минуту назад
Старая чугунная ограда моста теперь стоит у кого то на даче.Может прокуратуре нужно подключится а этом моменте?
Ответить
ррирнп
сегодня, 12:02
дате интернеттт1111!!!!
Ответить
2222222
сегодня, 11:59
дате ин ьерне\эт
Ответить
сегодня, 11:57
Ну что же, подождем до следующей недели.
Ответить
САИ
сегодня, 11:55
Где, где - в металлом сдали!
Ответить
