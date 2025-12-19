«А где же чугунные перила?»

Липчане интересуются, когда на Плехановском мосту появится обещанная ограда из металлического сплава.

В редакцию GOROD48 прислали фотографии моста на Плехановском спуске, и спросили, что за металлические столбы вмурованы на его стороне у Городища?— Это что, опоры под ограду? А где же обещанная мэром чугунная? И почему на второй стороне моста, у Комсомольского пруда, до сих пор стоит ограда из пластика?Выяснилось, что бдительный липчанин принял за новые опоры ограды еще не демонтированные столбы ограждений строительной площадки. Как только их уберут, за дело возьмется ООО «Строительная компания «Липецк», которая обязалась за 5,6 миллиона рублей изготовить 38 столбов и 33 секции из литого чугуна, провести пескоструйную и дробеметную обработку отливок, покрыть их грунтовкой, покрасить и собрать новое ограждение на мосту. Это случится на следующей неделе.Так как построившая вместо старого моста новый компания «Уваровская ПМК» сдала работу более чем на месяц позже обозначенного контрактом срока, то и СК «Липецк» не сумел установить чугунные перила в срок до 10 декабря.Напомним, что летом глава Липецка Роман Ченцов заявил, что для сохранения исторического облика центра города нужно вернуть на мост чугунные перила (прежнюю чугунную ограду, демонтированную строителями в октябре прошлого года, в управлении главного смотрителя обещали отреставрировать и вернуть назад, но, очевидно, что-то пошло не так).Реконструкция моста 1956 года постройки на Плехановском спуске обошлась городскому бюджету в 191,1 млн рублей без учета цены чугунной ограды.