24-летнюю липчанку ограбили в собственной квартире: похищены украшения более чем на 200 тысяч рублей
Общество
396
38 минут назад
В центральной части Липецка отключат холодную воду
17 декабря «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях — без холодной воды временно останутся потребители четырех десятков улиц центральной части Липецка, сообщили в компании.
Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
17 декабря плановые ремонтные работы на сетях будут проводить энергетики.
С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 1д, 1е, 2, 2а, 2б, 2в по улице Краснозаводской, №№ 10, 12, 29а по улице Гришина, № 23в по улице Рабочей, №№ 7, 9 по улице Талалихина, №№ 2, 5, 9, 11, 12, 14 по улице Фадеева, № 5 по улице Фанерной, №№ 1б, 3, 7, 9, 10, 10а, 13 по улице Фестивальной, № 36/3 по улице Космонавтов (кадетская школа), № 2 по улице Ленина (Сселки), в районе Октябрьского моста.
1
1
1
0
2
Комментарии