В центральной части Липецка отключат холодную воду

17 декабря «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях — без холодной воды временно останутся потребители четырех десятков улиц центральной части Липецка, сообщили в компании.

С 10:00 и до окончания работ холодную воду отключат в домах №№ 1-74 по проспекту Победы, № 22 по улице Циолковского, № 7 по улице Айвазовского, на улицах Гоголя, Громовой, Доватора, Папина, Богдана Хмельницкого, Юных Натуралистов, Крылова, 8 Марта, Крайней, Толстого, Советской, Первомайской, Кузнечной, Малые Ключи, Фрунзе, Ворошилова, Октябрьской, Пушкина, Неделина, Мичурина, Горького, Барашева, Союзной, Мирной, Урожайной, Биологической, Перова, Достоевского, Киевской, Индустриальной, Адамова, Костенко, Коммунальной, Торговой, на площадях Победы, Театральной, в переулках Яблочкина, Балакирева.Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.17 декабря плановые ремонтные работы на сетях будут проводить энергетики.С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 1д, 1е, 2, 2а, 2б, 2в по улице Краснозаводской, №№ 10, 12, 29а по улице Гришина, № 23в по улице Рабочей, №№ 7, 9 по улице Талалихина, №№ 2, 5, 9, 11, 12, 14 по улице Фадеева, № 5 по улице Фанерной, №№ 1б, 3, 7, 9, 10, 10а, 13 по улице Фестивальной, № 36/3 по улице Космонавтов (кадетская школа), № 2 по улице Ленина (Сселки), в районе Октябрьского моста.