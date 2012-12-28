Все новости
Под Липецком женщина въехала в припаркованный грузовик
Происшествия
Четверо подростков подозреваются в подготовке диверсии на магистральном нефтепроводе
Происшествия
Задержанные ФСБ подростки рассказали о поджогах на железной дороге
Происшествия
На шести десятках улиц и двух базах отдыха отключат холодную воду
Общество
У школы в «Европейском» машины вязнут в ледяной каше
Происшествия
Ссора соседей из-за сливной ямы обернулась уголовным делом
Происшествия
«На столе там танцуют, бюстгальтерами машут!»
Общество
Липецкая вечерка: сбитый насмерть, горящие конфорки в пустом доме и что крадут в магазинах
Общество
Дракой в 347-м автобусе занялся Следственный комитет
Происшествия
24-летнюю липчанку ограбили в собственной квартире: похищены украшения более чем на 200 тысяч рублей
Происшествия
В Липецке открыт сквер имени генерала Владимира Варакина
Общество
Молодым липецким семьям будут доплачивать за съем жилья
Общество
В ЕГУ Бунина студент напал на преподавателя
Происшествия
На преподавателя ЕГУ напал первокурсник колледжа
Происшествия
Желтый уровень объявлен в Липецкой области
Происшествия
«Ниссан Кашкай» улетел в коммунальную раскопку после столкновения с «ВАЗом»
Происшествия
Ушлый чёрный риелтор оставил Липецк без нескольких квартир
Происшествия
В центральной части Липецка отключат холодную воду
Общество
Отбой желтого уровня
Происшествия
Запишись в «Корпорацию дети». Проект НЛМК поможет школьникам определиться с профессией
НЛМК Live
Общество
396
38 минут назад

В центральной части Липецка отключат холодную воду

17 декабря «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях — без холодной воды временно останутся потребители четырех десятков улиц центральной части Липецка, сообщили в компании. 

С 10:00 и до окончания работ холодную воду отключат в домах №№ 1-74 по проспекту Победы, № 22 по улице Циолковского, № 7 по улице Айвазовского, на улицах Гоголя, Громовой, Доватора, Папина, Богдана Хмельницкого, Юных Натуралистов, Крылова, 8 Марта, Крайней, Толстого, Советской, Первомайской, Кузнечной, Малые Ключи, Фрунзе, Ворошилова, Октябрьской, Пушкина, Неделина, Мичурина, Горького, Барашева, Союзной, Мирной, Урожайной, Биологической, Перова, Достоевского, Киевской, Индустриальной, Адамова, Костенко, Коммунальной, Торговой, на площадях Победы, Театральной, в переулках Яблочкина, Балакирева. 

Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

17 декабря плановые ремонтные работы на сетях будут проводить энергетики. 

С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 1д, 1е, 2, 2а, 2б, 2в по улице Краснозаводской, №№ 10, 12, 29а по улице Гришина, № 23в по улице Рабочей, №№ 7, 9 по улице Талалихина, №№ 2, 5, 9, 11, 12, 14 по улице Фадеева, № 5 по улице Фанерной, №№ 1б, 3, 7, 9, 10, 10а, 13 по улице Фестивальной, № 36/3 по улице Космонавтов (кадетская школа), № 2 по улице Ленина (Сселки), в районе Октябрьского моста.

отключения
