Ждал такси и ударил пьяного из бара: 21-летний парень обвиняется в причинении смерти по неосторожности
Общество
398
39 минут назад
1
На перекрестке улиц Советской и Фрунзе восстановят старую схему движения
Перенастройка светофоров и замена знаков и разметки закончатся к пятнице.
«В период ремонта мостов на улицах Советской, Первомайской и Октябрьской здесь действовала временная схема с дополнительными фазами светофора. Эти меры помогали разгружать движение, но носили временный характер.
10 декабря полностью открыто движение по улице Плеханова. По итогам мониторинга принято решение вернуть перекрёсток Советской – Фрунзе к исходной организации дорожного движения», — заявили в администрации Липецка.
0
0
0
4
4
Комментарии (1)