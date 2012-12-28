Все новости
Общество
398
39 минут назад
1

На перекрестке улиц Советской и Фрунзе восстановят старую схему движения

Перенастройка светофоров и замена знаков и разметки закончатся к пятнице.

Мэрия сообщила о восстановлении на перекрёстке улиц Советской и Фрунзе схемы движения, существовавшей до ремонта мостов в центре города. Настройка светофоров, замена технических средств и обновление дорожной разметки должны завершится 19 декабря.

«В период ремонта мостов на улицах Советской, Первомайской и Октябрьской здесь действовала временная схема с дополнительными фазами светофора. Эти меры помогали разгружать движение, но носили временный характер.

10 декабря полностью открыто движение по улице Плеханова. По итогам мониторинга принято решение вернуть перекрёсток Советской – Фрунзе к исходной организации дорожного движения», — заявили в администрации Липецка.

дорожное движение
0
0
0
4
4

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
17 минут назад
Торопиться не надо! До весны ещё время есть.
Ответить
