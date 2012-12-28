В Липецкой области снег снова ушел отдыхать, морозы остались

Но плюсовые температуры скоро вернутся.





Среднесуточные температуры воздуха составят: 15 и 16 декабря – 8 градусов мороза, что на 2-3 градуса ниже климатической нормы, 17 декабря – 1 градус мороза, что на 4-5 градусов выше нормы.





По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 15 декабря в Липецкой области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер западный, 5-10 м/сек. Температура ночью будет от -8 до -13 градусов, днем – от -3 до -8 градусов.





В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура ночью будет от -9 до -11 градусов, днем – от -4 до -6 градусов.





День 15 декабря стал самым теплым в Липецке в 1981 году, тогда в городе было +7. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1997 году – 28 градусов мороза.

В ближайшие трое суток атмосферное давление на территории Липецкой области будет расти, существенных осадков не ожидается.