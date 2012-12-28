Все новости
Погода в Липецке
485
сегодня, 17:00
4

В Липецкой области снег снова ушел отдыхать, морозы остались

Но плюсовые температуры скоро вернутся.

В ближайшие трое суток атмосферное давление на территории Липецкой области будет расти, существенных осадков не ожидается.

Среднесуточные температуры воздуха составят: 15 и 16 декабря – 8 градусов мороза, что на 2-3 градуса ниже климатической нормы, 17 декабря – 1 градус мороза, что на 4-5 градусов выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 15 декабря в Липецкой области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер западный, 5-10 м/сек. Температура ночью будет от -8 до -13 градусов, днем – от -3 до -8 градусов.

В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура ночью будет от -9 до -11 градусов, днем – от -4 до -6 градусов.

День 15 декабря стал самым теплым в Липецке в 1981 году, тогда в городе было +7. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1997 году – 28 градусов мороза.
Погода
1
0
0
4
1

Комментарии (4)

Сначала новые
не-а че
сегодня, 17:30
Тачка чёткого пацана.
Ответить
А шо
сегодня, 17:26
Это за корыто,мэра тачка что ли?
Ответить
Виктор
29 минут назад
НЕ мэр на такую еще не заработал
Ответить
Менеджер
сегодня, 17:15
Можно с самолета воду распылить, вот и будет снег!
Ответить
