Жёлтый уровень в Липецкой области

В регионе опять бьют тревогу.

Оперативные службы объявили о жёлтом уровне воздушной опасности на территории всей Липецкой области.Жёлтый уровень действовал и на протяжении всей минувшей ночи, его отменили лишь около 6 часов утра. Таким образом, у липчан выдалось лишь относительно спокойных часа.