Липецкие спасатели выезжали 28 раз на происшествия, связанные с падением деревьев от ветра
В пяти округах и одном районе Липецкой области введен красный уровень воздушной опасности
Происшествия
23 минуты назад
Жёлтый уровень в Липецкой области
В регионе опять бьют тревогу.
Жёлтый уровень действовал и на протяжении всей минувшей ночи, его отменили лишь около 6 часов утра. Таким образом, у липчан выдалось лишь относительно спокойных часа.
