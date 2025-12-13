Все новости
Ночью Липецк накроют метели
Погода в Липецке
Из-за аварии на электросетях многие улицы и микрорайоны города остались без воды
Происшествия
«Могут быть слышны громкие хлопки»: губернатор предупредил об уничтожении обломков БПЛА
Происшествия
В Липецкой области уменьшилось число прибыльных предприятий
Экономика
Горит свалка в районе Сырского Рудника
Происшествия
На проспекте Победы затопило ещё одно нежилое помещение
Общество
В Липецке начали общественное обсуждение проекта по расширению до четырех полос улицы Зои Космодемьянской
Общество
Дорожники готовы встретить метель во всеоружии
Общество
Липецкая вечЁрка: по городу раскатывал подросток без прав, расширение улицы Зои Космодемьянской и ожидание метели
Общество
В Липецкую область заглянет зима
Погода в Липецке
Из-за аварии на электросетях многие улицы и микрорайоны города остались без воды
Происшествия
Три водозабора обесточены из-за упавших на линии электропередачи деревьев
Происшествия
Выходные в Липецке: привет из 90-х, юбилей знаменитого оркестра и наконец-то пришла зима
Общество
Сваленное ветром дерево упало на автомобиль в 19-м микрорайоне
Происшествия
В Лебедянском районе задержан мошенник, похитивший деньги у женщины через аккаунт её родственника
Происшествия
Движимый желанием «подняться на крипте» житель Грязей лишился 700 тысяч рублей
Происшествия
Горит свалка в районе Сырского Рудника
Происшествия
За предложение взятки инспектору ДПС водитель заплатит штраф — более миллиона
Происшествия
В областной детской больнице приостановлено посещение пациентов
Общество
В Ельце ураган повалил новогодние ёлки и повредил праздничные украшения
Происшествия
Происшествия
261
43 минуты назад
3

В Ельце ураган повалил новогодние ёлки и повредил праздничные украшения

Повалены несколько деревьев фестиваля «Елки Липецкой земли» и новогодняя инсталляция.

Ночной ураган нанес ущерб и Ельцу: в городе зафиксировано несколько случаев падения деревьев. К счастью, обошлось без пострадавших.

«На главной новогодней локации ветер повалил несколько украшенных елочек и инсталляцию «Новогодний фонарь». Для её восстановления необходим кран, но в текущих погодных условиях его использование небезопасно. Мы видим и знаем о проблемах, но, к сожалению, придётся немного подождать, пока стихия не утихнет», — сообщил елецкий мэр Вячеслав Жабин в своем Telegram-канале.

photo_2025-12-13_11-47-31.jpg

photo_2025-12-13_11-47-28.jpg

В Ельце проходит фестиваль «Елки Липецкой земли» — каждый район области устанавливает и украшает свое новогоднее дерево на пешеходной улице Мира, так называемом «Елецком Арбате».

«По прогнозам, непогода ещё продлится. Поэтому убедительно прошу вас быть предельно внимательными на улицах, избегать потенциально опасных участков. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций незамедлительно сообщайте в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру 112», — добавил мэр Ельца.

В Липецке, напомним, ураганный ветер повалил деревья на линии электропередачи, в результате чего обесточенными оказались три из 15 водозаборов города. Аварию ликвидирует 61 бригада энергетиков.
ветер
0
0
0
1
0

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Гринч
17 минут назад
Это знак свыше
Ответить
Пессимист
26 минут назад
Если рассчёт ветровой нагрузки был выполнен специалистом самой распространённой профессии городских служб (юрист-экономист), то чего же вы другого ожидали? А скорее и рассчёта никакого не было, влепили на глазок. Хорошо, что никого не прибило
Ответить
Пихто
28 минут назад
Ельчане и их мэр-красавцы! Самый приятный и ухоженный город в ЛО.
Ответить
