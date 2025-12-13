«Могут быть слышны громкие хлопки»: губернатор предупредил об уничтожении обломков БПЛА
43 минуты назад
В Ельце ураган повалил новогодние ёлки и повредил праздничные украшения
Повалены несколько деревьев фестиваля «Елки Липецкой земли» и новогодняя инсталляция.
«На главной новогодней локации ветер повалил несколько украшенных елочек и инсталляцию «Новогодний фонарь». Для её восстановления необходим кран, но в текущих погодных условиях его использование небезопасно. Мы видим и знаем о проблемах, но, к сожалению, придётся немного подождать, пока стихия не утихнет», — сообщил елецкий мэр Вячеслав Жабин в своем Telegram-канале.
В Ельце проходит фестиваль «Елки Липецкой земли» — каждый район области устанавливает и украшает свое новогоднее дерево на пешеходной улице Мира, так называемом «Елецком Арбате».
«По прогнозам, непогода ещё продлится. Поэтому убедительно прошу вас быть предельно внимательными на улицах, избегать потенциально опасных участков. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций незамедлительно сообщайте в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру 112», — добавил мэр Ельца.
В Липецке, напомним, ураганный ветер повалил деревья на линии электропередачи, в результате чего обесточенными оказались три из 15 водозаборов города. Аварию ликвидирует 61 бригада энергетиков.
