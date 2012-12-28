Все новости
Похудел под домашним арестом на 15 килограммов, вот-вот разведётся, на СВО не пойдёт
Происшествия
«Вот такое столпотворение»
Общество
Липецкая мэрия собралась взыскивать с чиновников нанесенный горожанам ущерб
Общество
Сообщения в родительском чате обернулись штрафом в 5000 рублей
Происшествия
В Липецке на дистанционку перешли 100 классов и одна школа полностью
Общество
В Усмани весной закроют детское противотуберкулезное отделение
Здоровье
Центр Липецка будут только солить. Песком будут посыпать микрорайоны
Общество
20-летний и 24-летний парни обокрали гараж
Происшествия
Двойное столкновение на улице Индустриальной: пострадали водитель и его пассажирка
Происшествия
«Вчера была остановка целой, а сейчас кто-то разбил ее»
Общество
15 декабря в Липецке заработают ёлочные базары
Общество
Сказка «Двенадцать месяцев»: в Липецке: расцвели декабрьские цветы
Общество
Липецкая область под угрозой атаки БПЛА
Происшествия
В Липецке значительно подешевели капремонты детских садов
Общество
Объявлен отбой воздушной опасности
Происшествия
Фестиваль «Елки Липецкой земли»: деревья уже начали украшать
Общество
Олег Донских в суде: «Мои партнёры запутались в своих показаниях»
Происшествия
Ольга Митрохина устроила экскурсию в Елец активистам общества инвалидов
Общество
Объявлен отбой «Угрозы атаки БПЛА»
Происшествия
Что делать, если не получили квитанцию за свет?
Общество
Общество
47
16 минут назад

Фестиваль «Елки Липецкой земли»: деревья уже начали украшать

К выходным в Ельце засияют два десятка новогодних деревьев.

Сегодня в Ельце на пешеходной улице Мира устанавливают и украшают новогодние елки. Таким образом началась подготовка к фестивалю «Елки Липецкой земли».





Специально для фестиваля закуплены 20 елок (по количеству городов, округов и районов области). Каждый муниципалитет нарядит деревья по-своему. Так, чтобы елка отражала историю и традиции города или округа.

Особенностью фестиваля станет интерактивное голосование за лучшую ёлку с помощью QR-кодов, размещенных на каждой композиции. Победителя народного голосования определят после праздников.

Провести фестиваль решили не в Липецке, а в Ельце потому, что именно этот город в 2025 году получил статус новогодней столицы области. GOROD48 уже оценил новогоднее украшение Ельца.

Фото: пресс-служба администрации Ельца
елки
фестиваль
