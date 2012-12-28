Общество
16 минут назад
Фестиваль «Елки Липецкой земли»: деревья уже начали украшать
К выходным в Ельце засияют два десятка новогодних деревьев.
Специально для фестиваля закуплены 20 елок (по количеству городов, округов и районов области). Каждый муниципалитет нарядит деревья по-своему. Так, чтобы елка отражала историю и традиции города или округа.
Особенностью фестиваля станет интерактивное голосование за лучшую ёлку с помощью QR-кодов, размещенных на каждой композиции. Победителя народного голосования определят после праздников.
Провести фестиваль решили не в Липецке, а в Ельце потому, что именно этот город в 2025 году получил статус новогодней столицы области. GOROD48 уже оценил новогоднее украшение Ельца.
Фото: пресс-служба администрации Ельца
