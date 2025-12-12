Липецкая вечЁрка: ракетная опасность, когда построят школу в «Университетском» и почему депутаты не поют гимн
На конечной остановке в «Елецком» через несколько дней установят павильон для пассажиров и домик для водителей
Чтобы установить модуль для водителей мэрии нужно договорится с администрацией гипермаркета «Лемана Про».
GOROD48 сообщал, что 20 ноября глава Липецка Роман Ченцов во время обхода «Елецкого», дал своим подчиненным ровно месяц на установку остановочного павильона. Да не такого, как обычно, а оборудованного видеокамерой, да еще и освещенного в темное время суток.
Также, к остановке переместят и модуль для отдыха водителей маршруток, который остался на прежней конечной автобусов, на улице Хренникова (эту площадку, кстати, передали под бесплатную парковку жителей «Елецкого»).
Случится это, когда мэрия договорится с администрацией гипермаркета «Лемана Про» о выделении под модуль земельного участка. Пока же водители пользуются биотуалетами.
