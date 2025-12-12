Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Зарубившему известного психолога топором Сергею Кажакину не удалось оспорить приговор
Происшествия
Вице-губернатор Роман Балашов: «Может, каких-то других людей сюда позовем?»
Общество
В Минздраве области рассказали, попал ли к нам «Пятидневный грипп»
Общество
Липецкая вечЁрка: ракетная опасность, когда построят школу в «Университетском» и почему депутаты не поют гимн
Общество
В доме на Фрунзе пропало отопление
Общество
Прокуратура попросила липецкую мэрию найти средства на строительство новой школы в «Университетском»
Общество
На девяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В Липецкой области резко потеплеет
Погода в Липецке
Жильцы дома долго сидели без горячей воды: им сделали перерасчёт по 3,8 тысячи рублей на каждую квартиру
Общество
Цены на бензин в Липецкой области снова поползли вниз
Экономика
Читать все
Цены на бензин в Липецкой области снова поползли вниз
Экономика
Зарубившему известного психолога топором Сергею Кажакину не удалось оспорить приговор
Происшествия
Мэр Роман Ченцов позвал на «Петровские забавы»
Общество
Статистика: в Липецкой области сократились промышленное производство и ввод жилья
Экономика
Липецкая вечЁрка: ракетная опасность, когда построят школу в «Университетском» и почему депутаты не поют гимн
Общество
Сегодня в Липецке: молодые таланты, хроника 2000-х и превратить квартиру в бордель
Общество
На конечной остановке в «Елецком» через несколько дней установят павильон для пассажиров и домик для водителей
Общество
Дроппер из Йошкар-Олы вернёт многодетной матери 80 000 рублей
Происшествия
Как рассказать о себе бесплатно в федеральном СМИ, где полоса стоит три миллиона рублей?
Общество
На девяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Читать все
Общество
106
17 минут назад
1

На конечной остановке в «Елецком» через несколько дней установят павильон для пассажиров и домик для водителей

Чтобы установить модуль для водителей мэрии нужно договорится с администрацией гипермаркета «Лемана Про».

На следующей неделе на конечной остановке автобусов в микрорайоне «Елецкий» установят павильон для пассажиров — с августа, когда остановка переехала к гипермаркету «Лемана Про» с улицы Хренникова, автобусы приходилось ждать под открытым небом.

66ed6937-0168-4f6a-8bb1-e16457a1970a.jpg+2025-12-12-09.38.35+niz.jpg

GOROD48 сообщал, что 20 ноября глава Липецка Роман Ченцов во время обхода «Елецкого», дал своим подчиненным ровно месяц на установку остановочного павильона. Да не такого, как обычно, а оборудованного видеокамерой, да еще и освещенного в темное время суток.

Также, к остановке переместят и модуль для отдыха водителей маршруток, который остался на прежней конечной автобусов, на улице Хренникова (эту площадку, кстати, передали под бесплатную парковку жителей «Елецкого»).

980768.jpg+2025-12-12-09.46.04+niz.jpg

Случится это, когда мэрия договорится с администрацией гипермаркета «Лемана Про» о выделении под модуль земельного участка. Пока же водители пользуются биотуалетами.

91ce2704-5ff8-45be-80de-49cd86e5dac9.jpg+2025-12-12-09.38.35+niz.jpg

«Елецкий»
транспорт
0
0
0
2
0

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
смотритель зоопарка
11 минут назад
а куда делась та прекрасная серая жестяная остановка за миллионы наверное рублей?)
Ответить
Рекомендуем
Экономика
По стартовым показателям бюджет Липецка-2026 год мало чем отличается от бюджета-2025
Общество
10 «управляшек» в Липецке до сих пор не имеют паспортов готовности к зиме
Общество
На Петровском спуске запустили зимний фонтан
Общество
Комплексное обновление систем коммунальной инфраструктуры Липецка обсчитали в 60 миллиардов рублей
Культура
«Турандот» с грузинско-армянским разливом»: в театре Толстого ставят «Хануму»
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
В Нижнем парке наконец-то открыта детская площадка за 28,4 млн рублей
Общество
Бывший главный строитель елецкой мэрии попал под уголовное дело
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить