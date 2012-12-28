Жильцы дома долго сидели без горячей воды: им сделали перерасчёт по 3,8 тысячи рублей на каждую квартиру

Временные неудобства обернулись экономией.

Прокуратура Правобережного района Липецка вступилась за права жильцов восьмиквартирного дома на улице Мусоргского: в июле и в сентябре этого года они долго сидели без горячей воды из-за ремонта коммунальных сетей, который проводила энергоснабжающая организация.Сроки отключения горячей воды существенно превысили допустимую законом норму Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, горячей воды не было с 18 июля по 31 августа и с 4 по 21 сентября. У дома №1 по улице Мусоргского порвало трубу и энергетики ее меняли. Причём во втором случае воду отключили 4 сентября, а ремонт начали только 14 сентября. Также из-за порыва горячей водой на Мусоргского затопило подвалы домов №№1 и 3.Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, руководитель предприятия получил представление, а жильцам пересчитаны платежи ха горячую воду — они снижены на общую сумму свыше 31 тысячи рублей, то есть более 3,8 тысячи рублей на каждую квартиру.