Внимание! Ракетная опасность
Происшествия
10 БПЛА сбиты этой ночью над областью
Происшествия
Дело об избиении завкафедрой ЛГТУ в кафе «O, Bistro!» рассмотрит мировой суд
Происшествия
Традиционные вечерние пробки усугубляет авария на Петровском мосту
Происшествия
В области введен красный уровень
Происшествия
Липчанин ударил незнакомца кулаком по лицу, а тот упал и ударился головой об асфальт
Происшествия
15-летний подросток на мопеде врезался в «Форд»: дело дошло до суда
Происшествия
Объявлен отбой ракетной опасности
Происшествия
Официант липецкой кальянной сел на 8 лет за покушение на убийство посетителя
Происшествия
Сегодня в Липецке: кино с Ларисой Долиной, стриптиз, люди, которые ни к чему не стремятся
Общество
Вице-губернатор Роман Балашов: «Может, каких-то других людей сюда позовем?»
Общество
Прокуратура попросила липецкую мэрию найти средства на строительство новой школы в «Университетском»
Общество
Целевой показатель новой программы обновления коммунальной инфраструктуры Липецка — 0 аварий
Общество
В доме на Фрунзе пропало отопление
Общество
Миша уже спит, а Маша еще гуляет
Общество
Статистика: четверть трат на платные услуги пришлись на ЖКХ
Экономика
Жителям улицы Папина приходится прыгать в собственном дворе
Общество
Жильцы дома долго сидели без горячей воды: им сделали перерасчёт по 3,8 тысячи рублей на каждую квартиру
Общество
Липецкий горсовет в первом чтении принял проект бюджета на 2026 год
Общество
В Минздраве области рассказали, попал ли к нам «Пятидневный грипп»
Общество
Общество
188
45 минут назад
1

Жильцы дома долго сидели без горячей воды: им сделали перерасчёт по 3,8 тысячи рублей на каждую квартиру

Временные неудобства обернулись экономией.

Прокуратура Правобережного района Липецка вступилась за права жильцов восьмиквартирного дома на улице Мусоргского: в июле и в сентябре этого года они долго сидели без горячей воды из-за ремонта коммунальных сетей, который проводила энергоснабжающая организация.

Сроки отключения горячей воды существенно превысили допустимую законом норму Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, горячей воды не было с 18 июля по 31 августа и с 4 по 21 сентября. У дома №1 по улице Мусоргского порвало трубу и энергетики ее меняли. Причём во втором случае воду отключили 4 сентября, а ремонт начали только 14 сентября. Также из-за порыва горячей водой на Мусоргского  затопило подвалы домов №№1 и 3.  

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, руководитель предприятия получил представление, а жильцам пересчитаны платежи ха горячую воду — они снижены на общую сумму свыше 31 тысячи рублей, то есть более 3,8 тысячи рублей на каждую квартиру.
Комментарии (1)

просто
19 минут назад
не хотят работать, за что им платить, и всем до лампочки
Ответить
