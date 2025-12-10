Липецкая вечЁрка: суд по делу о стрельбе в полицейских, домашний арест, как способ похудеть и милота дня
11 минут назад
Традиционные вечерние пробки усугубляет авария на Петровском мосту
Стоят Петровский мост, Площадь Революции и Петровский спуск.
Из-за этой аварии на преодоление традиционных вечерних заторов, которые возникают от левого берега к центру города, требуется больше времени.
Страдают и липчане, дожидающиеся общественного транспорта на остановке у площади Революции, вырывающиеся из пробки автобусы отходят от нее переполненными.
