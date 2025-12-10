Традиционные вечерние пробки усугубляет авария на Петровском мосту

Стоят Петровский мост, Площадь Революции и Петровский спуск.

На Петровском мосту автобус маршрута №33А столкнулся с «Фольксвагеном». Часть пассажиров автобуса пересела в маршрутку №343, а часть вернулась пешком на остановку «Площадь Мира».Из-за этой аварии на преодоление традиционных вечерних заторов, которые возникают от левого берега к центру города, требуется больше времени.Страдают и липчане, дожидающиеся общественного транспорта на остановке у площади Революции, вырывающиеся из пробки автобусы отходят от нее переполненными.