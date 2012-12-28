С начала года в Липецкой области выявили 119 коррупционных преступлений

По преступлениям коррупционной направленности возмещен ущерб более чем 155 миллионов рублей.

9 декабря — Международный день борьбы с коррупцией. По данным подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Липецкой области, за 10 месяцев этого года в Липецкой области выявлено и поставлено на учет 119 коррупционных преступлений, в том числе 15 в крупном и особо крупном размере. В суд направлены 66 уголовных дел. 52 коррупционера были привлечены к уголовной ответственности.В этом году зарегистрировано 74 преступления против органов государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, в том числе три факта превышения должностных полномочий. Направлено в суд 56 таких уголовных дел, 55 человек привлечены к уголовной ответственности.В Липецкой области пресечён 41факт взяточничества, в том числе 5 – в крупном и особо крупном размере. Направлено в суд 42 уголовных дела о взяточничестве, 37 человек привлечены к уголовной ответственности.По преступлениям коррупционной направленности возмещено свыше 155 миллионов рублей.Подразделениями ЭБиПК России по Липецкой области зарегистрировано 43 преступления в бюджетной сфере, в том числе 4 – коррупционной направленности, 6 – в ходе исполнения государственного (муниципального) заказа. Направлено в суд 7 уголовных дел по преступлениям в бюджетной сфере. Привлечено к уголовной ответственности 13 человек.В этом году пресечено 16 мошенничеств при получении мер финансовой поддержки, предусмотренных нацпроектом «Демография». Также вскрыты факты мошенничеств и служебного подлога при исполнении муниципального контракта в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».По уголовным делам о преступлениях в бюджетной сфере суммарно возмещен ущерб более чем на 514,6 миллиона рублей.