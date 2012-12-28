40-летний липчанин взялся наводить порядок с парковкой: теперь он фигурант уголовного дела
Известного липецкого искусствоведа и культуролога спасли от редкой формы инфаркта
Такая форма инфаркта миокарда встречается лишь в 0,05% случаев и не видна на стандартной ЭКГ.
«У пациента был выявлен крайне редкий диагноз — изолированный инфаркт правого желудочка. Эта форма инфаркта не видна на стандартной ЭКГ, что делает её особенно опасной. В рентгеноперационной был выявлен движущийся тромб, закрывающий артерию на 75%. Благодаря профессионализму врачей пациента успешно прооперировали и провели стентирование, что спасло его жизнь», — сообщила пресс-служба регионального Минздрава.
