Известного липецкого искусствоведа и культуролога спасли от редкой формы инфаркта

Врачи БСМП №1 спасли жизнь известному липецкому искусствоведу и культурологу Андрею Ломоносову. Ему диагностировали редкую форму инфаркта миокарда, которая встречается лишь в 0,05% случаев.«У пациента был выявлен крайне редкий диагноз — изолированный инфаркт правого желудочка. Эта форма инфаркта не видна на стандартной ЭКГ, что делает её особенно опасной. В рентгеноперационной был выявлен движущийся тромб, закрывающий артерию на 75%. Благодаря профессионализму врачей пациента успешно прооперировали и провели стентирование, что спасло его жизнь», — сообщила пресс-служба регионального Минздрава.