Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
У поликлиники на Петра Смородина умер мужчина
Происшествия
39-летнего липчанина насмерть придавило «Жигулями»
Происшествия
Антициклон задержится в Липецкой области еще на один день
Погода в Липецке
Сегодня в Липецке: кто ненавидит Новый год, войны с коллегами на работе
Общество
Три автомобиля опрокинулись на дорогах области
Происшествия
Автобус-призрак: 36-й маршрут в Липецке возит воздух
Общество
В 9-м микрорайоне и районе Тракторного отключат холодную воду
Общество
40-летний липчанин взялся наводить порядок с парковкой: теперь он фигурант уголовного дела
Происшествия
Выделение отдельных полос для автобусов мэрия отложила на потом
Общество
На борьбу с первым снегом в Липецке ночью вывели 19 пескоразбрасывателей и пять тракторов
Общество
Читать все
Автобус-призрак: 36-й маршрут в Липецке возит воздух
Общество
39-летнего липчанина насмерть придавило «Жигулями»
Происшествия
Ельчанин познакомился в соцсети с девушкой и лишился 380 000 рублей
Происшествия
40-летний липчанин взялся наводить порядок с парковкой: теперь он фигурант уголовного дела
Происшествия
«#хочу здесь жить»: такой слоган на Плехановском спуске создаст из цветов «Зеленхоз»
Общество
За неделю зарегистрированы 131 случай гриппа и 103 — коронавируса
Здоровье
Известного липецкого искусствоведа и культуролога спасли от редкой формы инфаркта
Здоровье
В Грязинском округе нашли снаряд времен Великой Отечественной войны
Происшествия
Частники строят 75% жилья в Липецкой области
Экономика
Дорожное агентство Липецкой области выиграло суд с ремонтировавшим мост в Данковском округе подрядчиком
Общество
Читать все
Здоровье
333
25 минут назад
1

Известного липецкого искусствоведа и культуролога спасли от редкой формы инфаркта

Такая форма инфаркта миокарда встречается лишь в 0,05% случаев и не видна на стандартной ЭКГ.

Врачи БСМП №1 спасли жизнь известному липецкому искусствоведу и культурологу Андрею Ломоносову. Ему диагностировали редкую форму инфаркта миокарда, которая встречается лишь в 0,05% случаев.

«У пациента был выявлен крайне редкий диагноз — изолированный инфаркт правого желудочка. Эта форма инфаркта не видна на стандартной ЭКГ, что делает её особенно опасной. В рентгеноперационной был выявлен движущийся тромб, закрывающий артерию на 75%. Благодаря профессионализму врачей пациента успешно прооперировали и провели стентирование, что спасло его жизнь», — сообщила пресс-служба регионального Минздрава.
медицина
больница
0
0
0
10
0

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Анастасия
9 минут назад
Дай Бог всем здоровья ! И врачам и Андрею Рюриковичу .
Ответить
Рекомендуем
Экономика
По стартовым показателям бюджет Липецка-2026 год мало чем отличается от бюджета-2025
Общество
10 «управляшек» в Липецке до сих пор не имеют паспортов готовности к зиме
Общество
На Петровском спуске запустили зимний фонтан
Общество
Комплексное обновление систем коммунальной инфраструктуры Липецка обсчитали в 60 миллиардов рублей
Культура
«Турандот» с грузинско-армянским разливом»: в театре Толстого ставят «Хануму»
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
В Нижнем парке наконец-то открыта детская площадка за 28,4 млн рублей
Общество
Бывший главный строитель елецкой мэрии попал под уголовное дело
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить