Дорожное агентство Липецкой области выиграло суд с ремонтировавшим мост в Данковском округе подрядчиком

25 минут назад
Контракт на ремонт моста стоимостью 92,2 миллиона рублей не был исполнен в срок.
Контракт на ремонт моста стоимостью 92,2 миллиона рублей был заключен 14 марта 2023 года со сроком исполнения по 12 декабря 2023 года. Но подрядчик нарушил сроки выполнения работ. По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, к моменту обращения в суд работы не были завершены, а неисполненными оставались обязательства на сумму 28,4 миллиона рублей. Кроме того, подрядчиком не была уплачена неустойка за просрочку исполнения обязательств. Также он не предоставил требуемое обеспечение гарантийных обязательств и гарантийные паспорта на выполненные работы.
ОКУ «Липецкавтодор» попросило взыскать с подрядчика неустойку в 7,5 миллиона рублей, обязать его предоставить обеспечение гарантийных обязательств в размере 95 тысяч рублей и гарантийные паспорта на выполненные работы, а также расторгнуть контракт и взыскать судебные расходы. Арбитражный суд эти требования удовлетворил.
Напомним, ранее по этому же контракту мировой суд оштрафовал директора по строительству ООО «Виадукмостстрой» на 3 698 000 рублей (5% стоимости неисполненных обязательств, предусмотренных контрактом) за срыв сроков ремонта моста. Директора привлекли к ответственности по части седьмой статьи 7.32 КоАП РФ «Бездействие, повлекшее неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства».
