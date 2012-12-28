Все новости
Погода в Липецке
363
сегодня, 17:27
1

Антициклон задержится в Липецкой области еще на один день

Затем его сменит циклон, который принесет небольшой снег.

В ближайшие сутки Липецкая область останется под влиянием антициклона, будет преимущественно без осадков. 9 декабря влияние начнет оказывать циклон с Атлантики – местами пройдут небольшие осадки, а 10 декабря небольшие осадки ожидаются повсеместно.

Среднесуточные температуры воздуха составят 1-2 градуса мороза, что на 3-4 градуса выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 8 декабря в Липецкой области облачно с прояснениями, без существенных осадков, местами туман. Ветер юго-восточный, ночью 2-7 м/сек, днем 5-10 м/сек. Температура ночью будет от 0 до -5 градусов, днем – от -3 до +2 градусов.

В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков, туман. Температура ночью будет от -2 до -4 градусов, днем – от 0 до -2 градусов.

День 8 декабря стал самым теплым в Липецке в 2008 году, тогда в городе было +8. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1959 году – 33 градусов мороза.
Погода
5
0
0
3
0

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Эмиль
1 минуту назад
Отличная погода, ничего не меняйте. Снег оставьте на Новый Год. До Нового Года осталось . . 24 дня. Всех с праздником!
Ответить
