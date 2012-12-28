Утро началось с воя сирен – в Липецке объявлен красный уровень

Поспать дольше в воскресенье не удалось и жителям Ельца, а также 9 муниципальных округах.

Утром липчане проснулись от воя сирен. БПЛА обнаружены уже на территории региона, поэтому наивысший красный уровень угрозы объявлен в областном центре.Так же красный уровень введён в Ельце, Елецком Долгоруковском, Становлянском, Измалковском, Задонском, Тербунской, Воловском, Хлевенской и Липецком муниципальных округах..Граждан призывают соблюдать спокойствие и придерживаться мер безопасности, в частности – не подходить к окнам домов и по возможности спрятаться в курытиях.