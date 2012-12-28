Выходные в Липецке: финал студенческой лиги КВН, приключения рыжего клоуна и моржи открывают сезон
Утро началось с воя сирен – в Липецке объявлен красный уровень
Поспать дольше в воскресенье не удалось и жителям Ельца, а также 9 муниципальных округах.
Так же красный уровень введён в Ельце, Елецком Долгоруковском, Становлянском, Измалковском, Задонском, Тербунской, Воловском, Хлевенской и Липецком муниципальных округах..
Граждан призывают соблюдать спокойствие и придерживаться мер безопасности, в частности – не подходить к окнам домов и по возможности спрятаться в курытиях.
