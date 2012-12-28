Липецкий сенатор предложил создать механизм защиты должностных лиц от автоматических штрафов ГАИ
Выходные в Липецке: финал студенческой лиги КВН, приключения рыжего клоуна и моржи открывают сезон
Происшествия
98
56 минут назад
Аварию на водоводе в районе 10-й шахты продолжают устранять
Накануне строительная организация повредила трубу диаметром 300 мм.
«Строительная организация ликвидирует нештатную ситуацию в районе 10 шахты. Им предстоит разработать котлован, чтобы обнаружить поврежденный участок водовода, однако работы осложняются высоким обводнением грунта.
Для удобства потребителей, попавших под ограничение водоснабжения, организован подвоз ресурса по адресу: ул. Рыбалко, 17», — говорится в сообщении.
0
0
0
0
1
Комментарии