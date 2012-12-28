Аварию на водоводе в районе 10-й шахты продолжают устранять

Накануне строительная организация повредила трубу диаметром 300 мм.



Как сообщили в мэрии Липецка, строительная организация повредившая водопровод диаметром 300 мм в районе 10 шахты продолжает ликвидацию аварии.«Строительная организация ликвидирует нештатную ситуацию в районе 10 шахты. Им предстоит разработать котлован, чтобы обнаружить поврежденный участок водовода, однако работы осложняются высоким обводнением грунта.Для удобства потребителей, попавших под ограничение водоснабжения, организован подвоз ресурса по адресу: ул. Рыбалко, 17», — говорится в сообщении.