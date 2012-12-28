Все новости
Спорт
147
сегодня, 17:16

В сборной только девушки: три красавицы со стальными кулаками пробились в национальную команду

Очаровательные землячки здорово выступили во Всероссийском турнире.

Спортсменки из Липецкой области не остались без медалей на всероссийских соревнованиях по боксу «Олимпийские надежды» среди девушек 15-16 лет в Сальске Ростовской области.

Екатерина Несветаева из Усмани в весовой категории до 66 кг выиграла у соперниц из Северной Осетии и Свердловской области и лишь в третьем финальном бою уступила сопернице из Краснодарского края. Итог – 2-е место, но от Екатерины все ждут максимальных результатов, ведь летом текущего года она победила в первенстве Европы в Сербии.

бокс-25.jpg

Таисия Черноваиз Ельца в категории до 46 кг в первом же бою оказалась сильнее победительницы первенства ЦФО и «бронзового» призёра первенства России Дарьи Шумаковой из Тулы. Затем она взяла верх над Илиной Завгородней из Омска и Ксенией Веселовой из Карелии.

Победную поступь нашей землячки прервала только в полуфинале Таисия Загумённая из Москвы. Бой в целом получился равным, а на кону стояло многое – победительница не просто проходила в финал, но и выполняла норматив кандидата в мастера спорта. Увы, по итогам трёх раундов судьи отдали предпочтение представительнице столицы. А Чернова получила «бронзовую» медаль.

бокс-22-1.jpg

Ещё одна ельчанка Юлия Трубицына выступала в весе до 63 кг. Здесь из-за малого числа участниц спортсменки начинали сразу с полуфинала, воспитаннице спортивной школы№1 Ельца не повезло со жребием: встречаться пришлось с победительницей первенств России и Европы Варварой Паршиковой из Железногорска Курской области. Юлия сделала всё, что могла, продержалась все три раунда, но «против лома нет приёма». Паршикова вышла в финал, а затем стала и победительницей. Трубициной же впору было давать приз «За волю к победе».

y0OHOlVcatExvrAR5JoQOK4QBcWoh1Y_on-T8VP9dZOMoFlpqHho5RbzHFA4zJmfbSbQkRforMtxC3eAKfYHNcSJ.jpg

Все три девушки из Липецкой области заслужили вызова на учебно-тренировочные сборы сборной России, где у них появится шанс пройти отбор на международные турниры.

В министерстве физической культуры и спорта Липецкой области отметили, что регион активно инвестирует в подготовку будущих чемпионов по боксу. В 2025 году на выезды и учебно-тренировочные сборы липецких боксёров из областного бюджета было выделено 7,8 миллиона рублей.
