В сборной только девушки: три красавицы со стальными кулаками пробились в национальную команду

Спортсменки из Липецкой области не остались без медалей на всероссийских соревнованиях по боксу «Олимпийские надежды» среди девушек 15-16 лет в Сальске Ростовской области.Таисия Черноваиз Ельца в категории до 46 кг в первом же бою оказалась сильнее победительницы первенства ЦФО и «бронзового» призёра первенства России Дарьи Шумаковой из Тулы. Затем она взяла верх над Илиной Завгородней из Омска и Ксенией Веселовой из Карелии.Все три девушки из Липецкой области заслужили вызова на учебно-тренировочные сборы сборной России, где у них появится шанс пройти отбор на международные турниры.В министерстве физической культуры и спорта Липецкой области отметили, что регион активно инвестирует в подготовку будущих чемпионов по боксу. В 2025 году на выезды и учебно-тренировочные сборы липецких боксёров из областного бюджета было выделено 7,8 миллиона рублей.