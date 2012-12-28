324
сегодня, 14:09
1
Заболеваемость ОРВИ пошла на спад
Коронавирус тоже стали выявлять реже.
По данным Управления Роспотребнадзора по Липецкой области, количество заболевших ОРВИ оказалось на 5,8% ниже уровня предыдущей недели и ниже уровня эпидпорога на 41,2%.
Основная доля заболевших зарегистрирована в Липецке — 62 % всех случаев. Сейчас среди населения области циркулируют негриппозные респираторные вирусы и вирусы гриппа H3N2.
Коронавирусом с 30 марта по 5 апреля заболел 41 человек, что на 12,8% ниже уровня предыдущей недели.
