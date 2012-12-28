Заболеваемость ОРВИ пошла на спад

Коронавирус тоже стали выявлять реже.

На минувшей неделе в Липецкой области зарегистрировано 4313 случаев ОРВИ, в том числе семь случаев гриппа.По данным Управления Роспотребнадзора по Липецкой области, количество заболевших ОРВИ оказалось на 5,8% ниже уровня предыдущей недели и ниже уровня эпидпорога на 41,2%.Основная доля заболевших зарегистрирована в Липецке — 62 % всех случаев. Сейчас среди населения области циркулируют негриппозные респираторные вирусы и вирусы гриппа H3N2.Коронавирусом с 30 марта по 5 апреля заболел 41 человек, что на 12,8% ниже уровня предыдущей недели.