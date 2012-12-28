27-летний житель Задонска отправил мошенникам 2,9 миллиона рублей

Мужчина месяц инвестировал на бирже.

6 апреля в Липецкой области в полицию с заявлениями о мошенничестве обратились два человека, при этом общая сумма ущерба составила 4,7 миллиона рублей.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 27-летний житель Задонска инвестировал на бирже. В результате он отправил мошенникам 2,9 миллиона рублей.А 36-летнему липчанину целую неделю звонили «сотрудники Почты», «Госуслуг» и «Центробанка». Мужчина им поверил и перевёл 1,8 миллиона рублей.