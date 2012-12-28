15-летний подросток ранил ножом пытавшегося разнять драку мужчину

Раненый госпитализирован, подросток задержан, ему выбирают меру пресечения.



Следком сообщил о задержании 15-летнего подростка, подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью 45-летнего мужчины. По версии следствия, подросток ударил мужчину ножом вечером 4 апреля на улице Водопьянова в Липецке. Возбуждено уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ.«Во время конфликта между группой несовершеннолетних, находившихся в состоянии опьянения, и молодыми людьми, подозреваемый причинил ножевые ранения 45-летнему мужчине, пытавшемуся разнять дерущихся. Потерпевший госпитализирован в медицинское учреждение», — рассказали в СК.Подросток задержан. Во время допроса он признал вину и подтвердил свои показания на месте происшествия, а также показал, куда выбросил нож .«Нож изъят и признан вещественным доказательством. Выполняется комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепление доказательственной базы. Санкция инкриминируемой статьи подростку предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет», — добавили в Следкоме.