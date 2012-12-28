Небо чистое: за неделю в атмосферном воздухе Липецка превышений ПДК не фиксировалось
Светлану Бедрову в должности врио главы Липецка может сменить Владимир Посульченко
Автомобиль перевернулся в Липецке буквально на ровном месте
Сегодня в Липецке: «серым» зарплатам снова конец, особый режим и реальна ли амнистия по долгам
В Ельце нашли ногу
Москвичка приехала по заданию мошенников за деньгами 77-летней липчанки
До Пасхи липчане будут с отоплением
Жительница Ссёлок нашла в гараже тело мужа
При пожаре на улице Гагарина погиб человек, спасены 12 жильцов
15-летний подросток ранил ножом пытавшегося разнять драку мужчину
Освящение пасхальных яств в храмах Липецка начнется одновременно
Туи на площади Победы не пережили зиму
15-летний подросток ранил ножом пытавшегося разнять драку мужчину
Четыре перекрестка в Липецке и один в Ельце оборудуют комплексами фотовидеофиксации
Задержанную зарплату работникам детских садов и школ выплатят до конца дня
Грязинец купил липовое удостоверение тракториста-машиниста и получил судимость
Оборот розничной торговли почти не рос в Липецкой области
Бывший полицейский обвиняется в краже 1,2 миллиона рублей с карты арестованной женщины
Липецкая вечЁрка: новый и.о. мэра, смертельный пожар на Гагарина, и отключение отопления откладывается
Паводок в Липецкой области пошел на спад
Почти на двух десятках улиц отключат холодную воду
Происшествия
2756
сегодня, 16:44
17

15-летний подросток ранил ножом пытавшегося разнять драку мужчину

Раненый  госпитализирован, подросток задержан, ему выбирают меру пресечения.

Следком сообщил о задержании 15-летнего подростка, подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью 45-летнего мужчины. По версии следствия, подросток ударил мужчину ножом вечером 4 апреля на улице Водопьянова в Липецке. Возбуждено уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ.

«Во время конфликта между группой несовершеннолетних, находившихся в состоянии опьянения, и молодыми людьми, подозреваемый причинил ножевые ранения 45-летнему мужчине, пытавшемуся разнять дерущихся. Потерпевший госпитализирован в медицинское учреждение», — рассказали в СК.  

Подросток задержан. Во время допроса он признал вину и подтвердил свои показания на месте происшествия, а также показал, куда выбросил нож . 

«Нож изъят и признан вещественным доказательством. Выполняется комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепление доказательственной базы. Санкция инкриминируемой статьи подростку предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет», — добавили в Следкоме.

драка
поножовщина
Комментарии (17)

Нонка
сегодня, 20:11
Злобных Буратин закрывать и не муздыкаться с ними как с Барсиками....
Лиза
сегодня, 19:51
Здоровья пострадавшему мужчине и пусть теперь пусть родители этого драчуна оплачивают его лечение.
Срочно
сегодня, 19:06
Необходимо организовать экскурсии школьников начиная с класса 6 в колонии для малолетних плюс показательные суды над малолетками, где бы было видно, что это не кино и чем это чревато в дальнейшем (судимость, поломанная судьба и т.д.), показывать ролики, проводить ознакомление с уголовными статьями, хотя бы раз в четверть. Сейчас профилактики или нет или она недостаточна. Иначе добра не ждите
Фокс
сегодня, 18:57
Мужик - разнимать дерущихся- крайне опасно и неблагодарно. Ну а подросток- поедет на малолетку, ох и хапнет горя.
Розги
сегодня, 18:27
Зря отменили!
Разбойница
сегодня, 18:20
Детей надо баловать!Тогда из них вырастают настоящие разбойники!
Как говорится
сегодня, 17:33
Не делай добра — не получишь зла!
Ветеран
сегодня, 17:30
Сначала твердили - Они же дети, а теперь расхлебываем.
прошли
сегодня, 17:27
те времена когда советских граждан после советской школы можно было разнять без угрозы быть убитым? лебедянь.
Александр Н.
сегодня, 17:15
Пожинаем плоды вседозволенности.
Рекомендуем
Общество
Департамент образования решил дать доучиться в родных стенах ученикам 11 школ Липецка
Общество
Цены на бензин продолжали расти в Липецкой области
Общество
Стартовал прием заявок на пост мэра Липецка
Общество
Новая крепость и деревянный настил на углу Советской: в этом году в Липецке благоустроят девять пространств
Общество
Срок оплаты за коммуналку сместят, англицизмам на вывесках поставят заслон – законы, которые вступают в силу в марте
Общество
Девятиклассникам предстоит новый устный экзамен — по истории
Говорит Липецк
Что такое женская логика?
Общество
К врио мэра Липецка Светлане Бедровой можно обратиться через соцсети
Неделя 48
Есть одна примета: сдашь манто в ломбард, а зима вернётся, несмотря на март
Экономика
Липецкая область на 13 месте по закредитованности населения
