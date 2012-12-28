Почти на двух десятках улиц отключат холодную воду

Из-за ремонтных работ на сетях 7 апреля без холодной воды останутся жители 17 улиц в районах Карьера, Тракторного, 19-го, 27-го микрорайонов, сообщили в «РВК-Липецк».

С 10:00 и до окончания работ холодную воду отключат в домах № 50 по улице Балмочных, №№ 90, 92 по улице Тельмана, №№ 1, 3, 5, 9, 11, 13, 15, 17, 19 по улице Кондарева, №№ 25, 26 по улице 6-й Гвардейской дивизии, №№ 7а, 9, 11, 13, 15 по улице Жуковского, №№ 6а/1, стр.6а, 8а, 8а/1, 16, 16/1 по улице Бачурина, №№ 1, 3, 4, 4а по улице Огнева, №№ 9а, 11 ,11а по улице Шаталовой, № 9 по проезду Кувшинова, №№ 157, 159 корп.1, 159 корп.2, 161 по улице Московской, №№ 25, 27, 27а, 29, 31, 33, 35, 37, 37а, 39, 41, 43 по улице Катукова, №№ 7а, 8, 9, 10, 11, 11а, 13, 13а, 15, 17 по улице Кривенкова, № 1 по улице Москаленко, №№ 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 11а, 11б, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 27 по улице Хорошавина, №№ 1, 1а, 3, 6, 7, 8, 8а, 10, 15, 17, 19 по улице Шуминского, №№ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 по улице Белана, №№ 36, 38, 40, 44, 44а, 46, 48, 50, 52 по улице Стаханова.Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.7 апреля плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах № 72 по улице Бородинской, № 18 по улице Брусничной, №№ 7а, 69 по улице Брюллова, №№ 8, 40, 46, 59, 60, 61, 63, 70 по улице Еловой, №№ 28, 89 по улице Карбышева, №№ 1б, 3, 3а, 12, 14, 18 по улице Цементников, №№ 2, 3, 4, 10а, 14 по улице Шоссейной, №№ 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 18а, 19, 20, 21 по улице Пирогова, № 1а в переулке Ростовском, №№ 7, 16, 17, 18, 19, 20, 21 по улице Хабарова, № 11 в переулке Чугунном, №№ 1, 1а, 2, 2а, 11, 13а, 13б, 13д, 15, 25 по проезду Поперечному, №№ 1, 1б, 1в, 2, 2а, 2б, 2ж, 3, 3б, 3г, 4, 10, по проезду Универсальному, №№ 1б, 3, 7 по проезду Товарному, обесточат улицы Баумана, Центральную, Бардина, Богатырскую, Брестскую, Былинную, Бабушкина, Семенова Тян-Шанского, Московскую, переулки Коперника, Руднева, Рахманинова, площадь Заводскую, садоводчества «Сокол-2», «Сокол-3».