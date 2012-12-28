54-летний усманец угрожал паре соседей пистолетом и арбалетом, а потом облил женщину горючей жидкостью
Поругавшемуся с соседями мужчине теперь грозит до двух лет лишения свободы.
— По данным следствия, в августе прошлого года 54-летний усманец на почве личных неприязненных отношений и гражданско-правового спора поссорился с соседями. Словесный конфликт перерос в открытое противостояние: держа в руках пневматический пистолет, а затем арбалет, мужчина поочередно высказал угрозы убийством в отношении соседа и соседки — он угрожал произвести в них выстрелы. На этом обвиняемый не остановился и облил соседку горючей жидкостью, а потом, держа в руке зажигалку, пригрозил: «Сожгу!», — рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.
Соседи мужчины испугались и обратились в полицию. В ходе следствия обвиняемый полностью признал вину и раскаялся. Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы.
