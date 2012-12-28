Четыре перекрестка в Липецке и один в Ельце оборудуют комплексами фотовидеофиксации

«Липецкавтодор» готов потратить на это 132,9 миллиона рублей.

ОКУ «Дорожное агентство Липецкой области» разместило заказ на поставку специальных технических средств, работающих в автоматическом режиме и имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи, для обеспечения контроля за дорожным движением на участках автомобильных дорог общего пользования в Липецке и Ельце с проведением монтажных и пуско-наладочных работ. Стартовая цена контракта — 132 958 900 рублей.В ТЗ к контракту сказано, что поставляемый товар должен быть абсолютно новым, без дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании со роком выпуска не ранее 2025 года. Подрядчик должен установить комплексы фотовидеофиксации правонарушений по пяти адресам, ранее согласованным с ГАИ УМВД России по Липецкой области. Четыре из них появятся в Липецке: на перекрестках проспекта Мира с улицей Парковой, Баумана и Ушинского, Водопьянова и Меркулова, Неделина и Фрунзе. Один комплекс фотовидеофиксации смонтируют в Ельце в районе дома № 125 на улице Коммунаров.Всего в Липецкой области в настоящее время насчитывается 140 таких комплексов.