Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Общество
1796
сегодня, 16:05
16

Четыре перекрестка в Липецке и один в Ельце оборудуют комплексами фотовидеофиксации

«Липецкавтодор» готов потратить на это 132,9 миллиона рублей.

ОКУ «Дорожное агентство Липецкой области» разместило заказ на поставку специальных технических средств, работающих в автоматическом режиме и имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи, для обеспечения контроля за дорожным движением на участках автомобильных дорог общего пользования в Липецке и Ельце с проведением монтажных и пуско-наладочных работ. Стартовая цена контракта — 132 958 900 рублей.

В ТЗ к контракту сказано, что поставляемый товар должен быть абсолютно новым, без дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании со роком выпуска не ранее 2025 года. Подрядчик должен установить комплексы фотовидеофиксации правонарушений по пяти адресам, ранее согласованным с ГАИ УМВД России по Липецкой области. Четыре из них появятся в Липецке: на перекрестках проспекта Мира с улицей Парковой, Баумана и Ушинского, Водопьянова и Меркулова, Неделина и Фрунзе. Один комплекс фотовидеофиксации смонтируют в Ельце в районе дома № 125 на улице Коммунаров.

Всего в Липецкой области в настоящее время насчитывается 140 таких комплексов.  
дорожное движение
7
1
6
5
5

Комментарии (16)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Очевидец
сегодня, 20:18
Что-то дороговато. Очевидно откаты заложены в смету.
Ответить
Лучше
сегодня, 19:19
в кабинете чиновника поставили, что бы взятки на брал
Ответить
Липчанин
сегодня, 18:56
Лучше бы асфальт нормальный положили
Ответить
Не зря
сегодня, 18:51
Неслабые расценки.
Ответить
Иван с ул Доватора
сегодня, 18:02
Нужно установить комплекс который следит за качеством полотна дорог и автоматически штрафует ответственных лиц.
Ответить
Гость
сегодня, 17:50
Только пусть камеры не на Алиэкспресс самые дешёвые закупают. А то же не фига не видно и сёмки ночной там нет у них.
Ответить
металлург
сегодня, 17:34
теперь на соколе будет пробка от дк стоять и до низа
Ответить
Горожанин
сегодня, 17:16
Эти бы деньги на ремонт дорог!
Ответить
???
сегодня, 16:47
Это что же за комплексы такие по 26,5 миллионов??? Пусть даже с монтажными и пуско-наладочными работами.
Ответить
свекла
сегодня, 16:35
свеклу накрывайте, посыпаться может.
Ответить
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить