За две закладки — 12 лет колонии общего режима

Октябрьский районный суд приговорил 43-летнюю женщину к 12 годам колонии общего режима за два преступления, связанные с незаконным сбытом наркотиков, в составе группы лиц по предварительному сговору, с использованием интернета.По данным пресс-службы прокуратуры Липецкой области, 5 и 6 августа прошлого года по указанию куратора женщина разместила в Липецке закладки с наркотиками. Ее задержали полицейские, а наркотики изъяли.