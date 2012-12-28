Общество
985
сегодня, 14:02
16
К 2030 году дорога Липецк–Елец может полностью стать четырёхполосной
Такой сценарий региональный министр транспорта и дорожного хозяйства Иван Мычёлкин назвал оптимистичным. Пока на расширение части трассы Орёл–Тамбов денег нет.
— Совет Федерации рекомендовал правительству России и Минтрансу запланировать мероприятия по расширению этого участка дороги Р-119, — доложил Иван Мычёлкин членам комитета облсовета по жилищно-коммунальному хозяйству и дорожному строительству. — Федеральные дороги реконструируют десятикилометровыми отрезками, и такими отрезками дорога уже расширена до четырёх полос от Липецка до села Косырёвка, а также от моста через реку Дон в сторону Ельца. Для реконструкции оставшихся участков созданы проекты, но пока они не подкреплены финансированием.
По словам министра, «Росавтодор» собирается вернуться к планам по расширению елецкой трассы в 2027 году.
— Можно сказать, что по оптимистичному сценарию к 2030 году дорога от Липецка до Ельца, возможно, будет расширена до четырёх полос, — сказал Иван Мычёлкин.
Докладывая депутатам о состоянии региональных дорог, министр отметил, что к нормативному состоянию приведено уже более 50% их протяжённости, и это близко к одному из целевых показателей национального проекта «Безопасные качественные дороги» (он предусматривает доведение не менее 60% дорог регионального и межмуниципального значения до нормативных показателей).
Членов же комитета волновало, не разрушатся ли отремонтированные дороги. Депутат Иван Косилов привёл в пример отремонтированный в прошлом году участок трассы Орёл–Тамбов в Задонском округе у села Хмелинец.
Мычёлкин пояснил, что в регионе примерно 1,5 тысячи километров дорог находятся на гарантии, которая, как правило, составляет четыре года. Сейчас эти дороги обследуют. Акты с дефектами гарантийных участков должны быть готовы к 1 мая. Чтобы отремонтировать эти дороги по гарантии, подрядчикам дают срок до 1 июля.
Воспользовавшись случаем, депутаты поинтересовались планами по строительству новых дорог. Депутата Юрия Логинова интересовала возможность расширения объездной дороги от микрорайона «Елецкий» до Лебедянского шоссе.
Иван Мычёлкин сразу дал отрицательный ответ: дорога там зажата между частными домами, поэтому потребуется серьёзное финансирование на выкуп земли.
Депутат Станислав Качарин напомнил об ещё одном проблемном участке.
— Я регулярно пользуюсь Восточным обходом, но чтобы до него добраться, надо преодолеть пробки на улице Зои Космодемьянской: при выезде на дамбу, повороте на Алмазную, на Силикатный. Есть ли планы по расширению дороги? — спросил Станислав Качарин.
Отрезок дороги на улице Зои Космодемьянской до дамбы — муниципальный, ответил Иван Мычёлкин. Чтобы расширить его до четырёх полос, потребуются серьёзные затраты на выкуп земельных участков.
— Путь будет такой: полностью расширить это направление в ближайшие годы не представляется реальным. А расшить узкие места на перекрёстках — задача выполнимая, будем заниматься этой работой, — сказал министр.
6
1
0
7
16
Комментарии (16)