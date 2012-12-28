Общество
985
сегодня, 14:02
16

К 2030 году дорога Липецк–Елец может полностью стать четырёхполосной

Такой сценарий региональный министр транспорта и дорожного хозяйства Иван Мычёлкин назвал оптимистичным. Пока на расширение части трассы Орёл–Тамбов денег нет.

Участок трассы Орёл–Тамбов от Липецка до Ельца может быть расширен до четырёх полос, сообщил сегодня депутатам областного Совета министр транспорта и дорожного хозяйства области Иван Мычёлкин, рассказывая о состоянии региональных магистралей.

— Совет Федерации рекомендовал правительству России и Минтрансу запланировать мероприятия по расширению этого участка дороги Р-119, — доложил Иван Мычёлкин членам комитета облсовета по жилищно-коммунальному хозяйству и дорожному строительству. — Федеральные дороги реконструируют десятикилометровыми отрезками, и такими отрезками дорога уже расширена до четырёх полос от Липецка до села Косырёвка, а также от моста через реку Дон в сторону Ельца. Для реконструкции оставшихся участков созданы проекты, но пока они не подкреплены финансированием.

По словам министра, «Росавтодор» собирается вернуться к планам по расширению елецкой трассы в 2027 году.

— Можно сказать, что по оптимистичному сценарию к 2030 году дорога от Липецка до Ельца, возможно, будет расширена до четырёх полос, — сказал Иван Мычёлкин.

Докладывая депутатам о состоянии региональных дорог, министр отметил, что к нормативному состоянию приведено уже более 50% их протяжённости, и это близко к одному из целевых показателей национального проекта «Безопасные качественные дороги» (он предусматривает доведение не менее 60% дорог регионального и межмуниципального значения до нормативных показателей).

Членов же комитета волновало, не разрушатся ли отремонтированные дороги. Депутат Иван Косилов привёл в пример отремонтированный в прошлом году участок трассы Орёл–Тамбов в Задонском округе у села Хмелинец.

Мычёлкин пояснил, что в регионе примерно 1,5 тысячи километров дорог находятся на гарантии, которая, как правило, составляет четыре года. Сейчас эти дороги обследуют. Акты с дефектами гарантийных участков должны быть готовы к 1 мая. Чтобы отремонтировать эти дороги по гарантии, подрядчикам дают срок до 1 июля.

Воспользовавшись случаем, депутаты поинтересовались планами по строительству новых дорог. Депутата Юрия Логинова интересовала возможность расширения объездной дороги от микрорайона «Елецкий» до Лебедянского шоссе.

Иван Мычёлкин сразу дал отрицательный ответ: дорога там зажата между частными домами, поэтому потребуется серьёзное финансирование на выкуп земли.

Депутат Станислав Качарин напомнил об ещё одном проблемном участке.

— Я регулярно пользуюсь Восточным обходом, но чтобы до него добраться, надо преодолеть пробки на улице Зои Космодемьянской: при выезде на дамбу, повороте на Алмазную, на Силикатный. Есть ли планы по расширению дороги? — спросил Станислав Качарин.

Отрезок дороги на улице Зои Космодемьянской до дамбы — муниципальный, ответил Иван Мычёлкин. Чтобы расширить его до четырёх полос, потребуются серьёзные затраты на выкуп земельных участков.

— Путь будет такой: полностью расширить это направление в ближайшие годы не представляется реальным. А расшить узкие места на перекрёстках — задача выполнимая, будем заниматься этой работой, — сказал министр.
ремонт дорог
облсовет
Комментарии (16)

А
сегодня, 18:01
Трасса Липецк-Грязи когда станет четырёх полосной.?
А
сегодня, 17:49
Вы даже не представляете какие здесь будут дороги!!! Всего через каких-то 98-99 лет! Кто доживёт, тот удивится. А пока, делайте взносы, господа!
Никита
сегодня, 17:45
Это лапша народу на уши
Катюшка
сегодня, 17:03
Буду надеяться и верить.
Колян
сегодня, 16:25
Этот Мычелкин никакого отношеня к этой дороге не имеет Это федеральная трасса. Он бы ещё рассказал о зимниках.
ATB
сегодня, 16:19
Воронежское шоссе нужно расширять!
Лилия
сегодня, 16:00
Сселки развязка, в выходные там часами можно стоять, там дорогу проектировали когда в день три машины проезжали
Оля
сегодня, 15:38
Давно пора, сколько там ДТП было, сколько людей погибло.
Аня
сегодня, 16:57
Там погиб мой сын. Из за этой дороги. Но до 2030 надо дожить
indesit
сегодня, 15:37
Доживи до 2030
Mikl
сегодня, 15:13
Пока все деньги не закатали в асфальт предлагаю предусмотреть по бокам дороги велодорожки (и для самокатов), люди жить хотят в эпоху современных гаджетов электросамокатов, велосипедов и скутеров а для них нужны особые дорожки без водительских удостоверений.
