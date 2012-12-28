В 2025 году «РИР Энерго» в Липецке увеличил объем восстановительных работ после ремонтов тепловых сетей

В 2025 году филиал АО «РИР Энерго» – «Липецкая генерация» значительно расширил объем работ по восстановлению благоустройства после ремонтов инженерных коммуникаций. Если в 2023 году было приведено в порядок 359 участков, то за 11 месяцев текущего года первоначальный ухоженный вид вернули уже 564 объектам. Рост связан с увеличением объемов ремонтов и реконструкции тепловых сетей в областном центре за последние три года.Всего за 2025 год подрядные организации «Липецкой генерации» восстановили 12 км асфальтового покрытия, около 200 м тротуарной плитки и почти 6 км грунтовых участков, включая работы по озеленению. Качество выполненных работ проверено и принято специалистами профильного муниципального управления.В настоящее время восстановительные работы продолжаются. В первую очередь благоустройство возвращают на объектах, где вскрытия создают неудобства для жителей, мешают движению пешеходов и автомобильного транспорта. Каждый объект находится на контроле руководства филиала и будет полностью восстановлен.Общая протяженность тепловых сетей «РИР Энерго» в Липецке превышает 1000 км. В 2025 году в рамках программ реконструкции и ремонта филиал заменил 16 км трубопроводов. Всего за последние три года обновлено более 60 км магистральных и квартальных тепловых сетей — темпы, существенно превышающие показатели предыдущих лет.