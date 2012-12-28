Среди восьми приговоренных к пожизненным срокам за взрыв на Крымском мосту есть липчанин
Липецкая вечЁрка: дело руководства ОЭЗ «Липецк», прямая линия губернатора и рисунки в космосе
Сегодня в Липецке: самый необычный день рождения и ярая угроза безопасности – липчане перестают смотреть телевизор
В 2025 году «РИР Энерго» в Липецке увеличил объем восстановительных работ после ремонтов тепловых сетей
В 2025 году «РИР Энерго» в Липецке увеличил объем восстановительных работ после ремонтов тепловых сетей
Всего за 2025 год подрядные организации «Липецкой генерации» восстановили 12 км асфальтового покрытия, около 200 м тротуарной плитки и почти 6 км грунтовых участков, включая работы по озеленению. Качество выполненных работ проверено и принято специалистами профильного муниципального управления.
В настоящее время восстановительные работы продолжаются. В первую очередь благоустройство возвращают на объектах, где вскрытия создают неудобства для жителей, мешают движению пешеходов и автомобильного транспорта. Каждый объект находится на контроле руководства филиала и будет полностью восстановлен.
Общая протяженность тепловых сетей «РИР Энерго» в Липецке превышает 1000 км. В 2025 году в рамках программ реконструкции и ремонта филиал заменил 16 км трубопроводов. Всего за последние три года обновлено более 60 км магистральных и квартальных тепловых сетей — темпы, существенно превышающие показатели предыдущих лет.
