Экс-чиновник в Ельце осужден за подделку документов по нацпроекту и оплату невыполненных работ
Липчанка перевела мошенникам 3 миллиона рублей после ложного обвинения в финансировании террористов
Происшествия
342
46 минут назад
3
Ехавшего по встречной полосе на Нижней Логовой водителя нашли
Ему грозит крупный штраф или лишение прав.
В отношении автомобилиста составлен административный протокол по части 3 статьи 12.16 КоАП РФ. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере 5 000 рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок до шести месяцев.
0
0
0
5
2
Комментарии (3)