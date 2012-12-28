Все новости
«По пути на «ДП-6» страшная тьма, работать невозможно!»
Общество
«Author Development» начнет строить на Опытной ЖК «Ботаника»
Общество
В Нижнем парке наконец-то открыта детская площадка за 28,4 млн рублей
Общество
Липецкая вечЁрка: сын зарезал мать, езда по встречке и что там с «Петропарком»
Общество
Отсутствие дорожного знака не стало поводом отмены судебного решения по ДТП
Общество
Энергетики застряли с перекладкой теплосети на улице Московской
Общество
Бывший главный строитель елецкой мэрии попал под уголовное дело
Общество
За застреленного краснокнижного лебедя житель области получил год исправительных работ
Происшествия
В Липецкой области потеплеет до +13
Погода в Липецке
«РИР-Энерго» докопалось до Липецкого областного центра инфекционных болезней
Общество
Бывший главный строитель елецкой мэрии попал под уголовное дело
Общество
В Липецкой области потеплеет до +13
Погода в Липецке
Ехавшего по встречной полосе на Нижней Логовой водителя нашли
Происшествия
Экс-чиновник в Ельце осужден за подделку документов по нацпроекту и оплату невыполненных работ
Общество
Выходные в Липецке: «Мистер и мисс студенчество», танцы целый день
Общество
В районах Коровино и Сырское отключат холодную воду
Общество
Какая боль….
Спорт
Липчанка перевела мошенникам 3 миллиона рублей после ложного обвинения в финансировании террористов
Происшествия
Неустановленный мужчина погиб у «Европы» на проспекте 60-летия СССР
Происшествия
В Елецком районе изъяли крупную партию марихуаны
Происшествия
Происшествия
342
46 минут назад
3

Ехавшего по встречной полосе на Нижней Логовой водителя нашли

Ему грозит крупный штраф или лишение прав.

Автоинспекторы установили личность нарушителя, ехавшего на «Тойоте» по Нижней Логовой. Им оказался 44-летний житель Липецка. Как сообщили в Госавтоинспекции Липецкой области, он полностью признал свою вину.

В отношении автомобилиста составлен административный протокол по части 3 статьи 12.16 КоАП РФ. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере 5 000 рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок до шести месяцев.
Комментарии (3)

10 минут назад
5000 - это крупный штраф?
Это радует
15 минут назад
Ещё бы не признал,там 4 камеры смотрят на знак ,,кирпич,,
Кстати
27 минут назад
С колясками или на велосипеде на этот подъём приходится по проезжей части идти. Потому что ступеньки. Слева, куда заехал, который по встречке, есть небольшой участок, там надо было сделать спуск для колясок и велосипедов без ступенек.
