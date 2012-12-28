Липчанин снял езду во встречном направлении по односторонней дороге

Водитель «Тойоты» остановил автомобили на крутом подъеме в центре Липецка.



Видеорегистратор зафиксировал, как автомобиль «Тойота» двигался во встречном направлении по дороге с односторонним движением напротив детского сада № 139 по улице Нижней Логовой в Липецке.Чтобы пропустить машины, в том числе ассенизаторскую, которые двигались по крутому подъему, водитель иномарки съехал на обочину.В соответствии с частью 3 статьи 12.16 КоАП РФ нарушителю может грозить штраф в размере семи тысяч пятисот рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев.