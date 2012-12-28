Все новости
Общество
1055
57 минут назад
5

Липчанин снял езду во встречном направлении по односторонней дороге

Водитель «Тойоты» остановил автомобили на крутом подъеме в центре Липецка.

Видеорегистратор зафиксировал, как автомобиль «Тойота» двигался во встречном направлении по дороге с односторонним движением напротив детского сада № 139 по улице Нижней Логовой в Липецке.

Чтобы пропустить машины, в том числе ассенизаторскую, которые двигались по крутому подъему, водитель иномарки съехал на обочину.

В соответствии с частью 3 статьи 12.16 КоАП РФ нарушителю может грозить штраф в размере семи тысяч пятисот рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев.
нарушение ПДД
0
0
8
0
1

Комментарии (5)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Водитель
43 минуты назад
Может не местный, по ошибке заехал
Ответить
Там знак
38 минут назад
Самый настоящий местный пуп земли,их там полно,ГАИ не трогает!
Ответить
Интересно
45 минут назад
ГАИ как отреагирует? Не тронут?
Ответить
123
49 минут назад
А вы найдите сначала ?
Ответить
Гость
43 минуты назад
А что его искать, номера видно же!
Ответить
