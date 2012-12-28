Семья пропавшего без вести участника СВО получила 13 миллионов рублей после вмешательства прокуратуры
57 минут назад
Липчанин снял езду во встречном направлении по односторонней дороге
Водитель «Тойоты» остановил автомобили на крутом подъеме в центре Липецка.
Чтобы пропустить машины, в том числе ассенизаторскую, которые двигались по крутому подъему, водитель иномарки съехал на обочину.
В соответствии с частью 3 статьи 12.16 КоАП РФ нарушителю может грозить штраф в размере семи тысяч пятисот рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев.
