В Елецком районе изъяли крупную партию марихуаны

Сотрудники полиции пресекли противоправную деятельность местного жителя, у которого в хозяйственном помещении обнаружили более 130 граммов запрещенных веществ растительного происхождения.

Правоохранительные органы Елецкого района провели оперативную разработку 39-летнего местного жителя, подозреваемого в хранении наркотических средств. В ходе санкционированного обыска в принадлежащем ему хозяйственном помещении оперативники обнаружили и изъяли значительную партию высушенных растений, идентифицированных экспертами как марихуана.Общий вес изъятого вещества составил 136 граммов. По словам подозреваемого, он хранил наркотик для личного употребления.Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 228 УК РФ ("Незаконные приобретение, хранение наркотических средств в значительном размере").Санкция инкриминируемой статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства преступления.