Происшествия
153
сегодня, 09:01
В Елецком районе изъяли крупную партию марихуаны
Сотрудники полиции пресекли противоправную деятельность местного жителя, у которого в хозяйственном помещении обнаружили более 130 граммов запрещенных веществ растительного происхождения.
Общий вес изъятого вещества составил 136 граммов. По словам подозреваемого, он хранил наркотик для личного употребления.
Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 228 УК РФ ("Незаконные приобретение, хранение наркотических средств в значительном размере").
Санкция инкриминируемой статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.
В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства преступления.
0
0
0
2
0
Комментарии