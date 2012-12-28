Липецкая вечЁрка: признание в убийстве спустя 21 год, погибший в огне и что построят в Молодежном парке
сегодня, 13:00
На Казанском кладбище Ельца задержали вандала
Оградки, кресты, надгробия он таскал прямо на центральную дорогу погоста.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе мэрии Ельца, рабочие вызвали полицию и мужчину задержали.
— По данному факту в ОМВД России по Ельцу организовано проведение проверки, по результатам которой действиям мужчины будет дана правовая оценка, — сообщили в УМВД России по Липецкой области.
