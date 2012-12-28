На Казанском кладбище Ельца задержали вандала

Оградки, кресты, надгробия он таскал прямо на центральную дорогу погоста.

Работники подрядной организации, приехавшие наводить порядок на Казанское кладбище Ельца, застали мужчину, который прямо на их глазах таскал надгробия, оградки, таблички, кресты с могил и бросал на дорогу кладбища, сообщает «Елец-ТВ».Как рассказали GOROD48 в пресс-службе мэрии Ельца, рабочие вызвали полицию и мужчину задержали.— По данному факту в ОМВД России по Ельцу организовано проведение проверки, по результатам которой действиям мужчины будет дана правовая оценка, — сообщили в УМВД России по Липецкой области.