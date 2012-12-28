Семеро по лавкам: мать шестерых детей получила на несуществующего седьмого ребенка 345 394 рубля
Набросившуюся на водителя автобуса ельчанку оштрафовали на 5000 рублей
Карта женщины оказалась в стоп-листе и она выместила зло на водителе.
«11 ноября в салоне маршрутного автобуса женщина умышленно ударила ладонью правой руки в правое предплечье водителя, причинив ему боль», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.
