Эхо трагедии в Красногорске: липецкие спасатели предостерегают детей и родителей от опасных находок
В Липецкой области повысили транспортный налог и создают сеть проката предметов для новорожденных
Продавщица из Подгорного подарила себе на 8 Марта два ящика вынесенного со склада элитного алкоголя
Набросившаяся на водителя автобуса ельчанка ответит за побои
Напомним, 11 ноября женщина, из-за того, что ее карта оказалась в стоп-листе, выместила злобу на водителе — обматерила и ударила по руке во время движения. В автобусе находились два десятка пассажиров.
Водитель обратился в полицию, женщину нашли уже на следующий день.
