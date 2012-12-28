Все новости
Правительство области продает сразу 23 служебные машины
Общество
Липчанка упала в автобусе: на остановку вызвана «скорая»
Происшествия
7-летняя девочка попала под машину во дворе на улице Космонавтов
Происшествия
В ночь на понедельник выпадет мокрый снег
Погода в Липецке
Набросившаяся на водителя автобуса ельчанка ответит за побои
Происшествия
Еще одна школа Липецка включена в план капремонтов следующего года
Общество
41-летний житель Задонска рисовал на теле бывшей жены своей кровью и назвал полицейского дьяволом
Происшествия
В Липецкой области повысили транспортный налог и создают сеть проката предметов для новорожденных
Общество
«Казакам России» передали семь комнат в общежитии
Общество
75-летняя пенсионерка подобрала на детской площадке телефон: теперь ее обвиняют в краже
Происшествия
Липчанка упала в автобусе: на остановку вызвана «скорая»
Происшествия
«Казакам России» передали семь комнат в общежитии
Общество
Цена на бензин продолжает снижаться
Экономика
Набросившаяся на водителя автобуса ельчанка ответит за побои
Происшествия
До конца года энергетики заделают провал на стыке площади Победы с проспектом Победы
Общество
41-летний житель Задонска рисовал на теле бывшей жены своей кровью и назвал полицейского дьяволом
Происшествия
В районе Дикого отключат холодную воду
Общество
Порыбачили за 115 тысяч рублей: двоих липчан осудили за ловлю сетями в заказнике
Общество
В ночь на понедельник выпадет мокрый снег
Погода в Липецке
Липецкая вечЁрка: когда можно пропустить школу, повышение транспортного налога и прогнозы на снег
Общество
Происшествия
31
23 минуты назад

140 свёртков наркотиков получил от кураторов закладчик-иностранец

Незаконную работу мужчина нашел в интернете.

25-летнего иностранца будут судить в Липецке за покушение на сбыт наркотиков в крупном и значительном размерах: мужчине вменяют восемь эпизодов преступлений.

«Незаконную работу мужчина нашел в интернете и вступил в сговор с неизвестными, которые в дальнейшем играли роль его кураторов. В июле этого года он получил партию со 140 свертками наркотиков. Мужчина раскладывал «синтетику» в тайники и отправлял геолокацию «работодателю», – сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

IMG_1682.jpeg

Но закладчика задержали сотрудники управления наркоконтроля у дома по бульвару Шубина и изъяли наркотики. Экспертиза показала: в сейф-пакетах — смеси с содержанием метадона. Общая масса изъятых наркотиков превысила 32,78 грамма. Иностранца арестовали на время следствия.
наркотики
Комментарии

Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Общество
24 школы Липецкой области подписали соглашения о сотрудничестве с РосУниМедом
Экономика
В Липецкой области сократились ремонт машин и производство оптики
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
Общество
Передумавшая ремонтировать ограждение моста на Плеханова компания включена в реестр недобросоветсных
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
Отремонтировать разбитый тротуар на проспекте Мира в мэрии хотят в следующем году
Общество
В Липецкой области мальчиков родилось на 254 больше, чем девочек
Происшествия
30 человек травмированы за время сезона электросамокатов
Происшествия
Мать старшеклассницы присвоила собранные с класса на выпускной деньги
