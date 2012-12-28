41-летний житель Задонска рисовал на теле бывшей жены своей кровью и назвал полицейского дьяволом
Происшествия
31
23 минуты назад
140 свёртков наркотиков получил от кураторов закладчик-иностранец
Незаконную работу мужчина нашел в интернете.
«Незаконную работу мужчина нашел в интернете и вступил в сговор с неизвестными, которые в дальнейшем играли роль его кураторов. В июле этого года он получил партию со 140 свертками наркотиков. Мужчина раскладывал «синтетику» в тайники и отправлял геолокацию «работодателю», – сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Но закладчика задержали сотрудники управления наркоконтроля у дома по бульвару Шубина и изъяли наркотики. Экспертиза показала: в сейф-пакетах — смеси с содержанием метадона. Общая масса изъятых наркотиков превысила 32,78 грамма. Иностранца арестовали на время следствия.
