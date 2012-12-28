Мэрия Липецка требует сноса перерабатывающего комплекса Эдуарда Кирьянова в Северном Руднике
В отношении опиливавшего деревья 54-летнего мужчины возбуждено уголовное дело: стволом насмерть придавило его соседку
78-летняя липчанка согласилась на проверку денег по номерам и лишилась 280 тысяч рублей
Полицейские установили личность буйной ельчанки
Проводится проверка ее действий.
Накануне в автобусе №20, женщина, из-за того, что ее карта оказалась в стоп-листе, выместила злобу на водителе — набросившись на него с кулаками во время движения. В это время в автобусе находились два десятка пассажиров.
