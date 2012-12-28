99-летнему ветерану пожелали дожить до 100-летнего юбилея

Алексей Щукин — участник Великой Отечественной войны и Почётный гражданин Становлянского округа.

Накануне глава Становлянского округа Дмитрий Семянников и военный комиссар Алексан Алексанян поздравили с 99-летием участника Великой Отечественной войны, Почётного гражданина Становлянского округа Алексея Щукина.«Выразили Алексею Павловичу слова благодарности за мужество и доблесть, проявленные в годы войны, за многолетний созидательный труд. Пожелали здоровья, бодрости духа, любви, заботы близких и обязательно дожить до 100-летнего юбилея», — сообщил Дмитрий Семянников.Также ветерана поздравили музыканты.