Эхо трагедии в Красногорске: липецкие спасатели предостерегают детей и родителей от опасных находок
75-летняя пенсионерка подобрала на детской площадке телефон: теперь ее обвиняют в краже
Общество
213
сегодня, 11:12
2
99-летнему ветерану пожелали дожить до 100-летнего юбилея
Алексей Щукин — участник Великой Отечественной войны и Почётный гражданин Становлянского округа.
«Выразили Алексею Павловичу слова благодарности за мужество и доблесть, проявленные в годы войны, за многолетний созидательный труд. Пожелали здоровья, бодрости духа, любви, заботы близких и обязательно дожить до 100-летнего юбилея», — сообщил Дмитрий Семянников.
Также ветерана поздравили музыканты.
Фото - vk.com
0
2
0
5
0
Комментарии (2)